Bully 2 : Rockstar Games avait bien démarré le développement du jeu avant d’y mettre fin en 2009

On ne compte plus les rumeurs au sujet de Bully 2 qui circulent depuis plusieurs années. Les joueurs attendent la suite de Bully sorti en 2006 et développé par Rockstar Vancouver. Certains pensaient même que Rockstar allait profiter de la sortie des consoles next-gen pour sortir Bully 2, mais ce ne fut pas le cas. Néanmoins, il n’y a pas de fumée sans feu.

Bully Scholarship Edition – Crédit : Rockstar Games

Bully 2 était bel et bien en développement chez Rockstar Games il y a plus d’une décennie. Le jeu en monde ouvert vous plongeant dans la peau d’un adolescent à problèmes scolarisé dans une école privée a cependant connu une mort lente. Son développement s’est définitivement arrêté en 2009.

À lire aussi> GTA 6 : le développement du jeu rencontre des problèmes, révèle une fuite

Bully 2 était jouable pendant 6 à 8 heures

Game Informer s’est récemment entretenu avec cinq anciens employés de Rockstar New England. Ces employés qui préfèrent garder l’anonymat par peur de répercussions ont eu l’occasion de travailler sur le développement de Bully 2. Après le succès rencontré par Bully sur PlayStation 2, Rockstar New England (anciennement Mad Doc Software avant son rachat par Rockstar Games en 2008) a eu l’opportunité de développer son propre jeu, en l’occurrence la suite de Bully.

Les développeurs avaient créé de nouvelles mécaniques de jeu pour Bully 2 qui promettait d’offrir encore plus de possibilités que le jeu original. Il y avait par exemple un nouveau verre qui permettait aux joueurs de rentrer par effraction dans les maisons. Ce verre a été réutilisé par la suite dans d’autres jeux, y compris Max Payne 3. « Le jeu était jouable pendant au moins six à huit heures », a révélé l’un des employés.

Rockstar Games s’est progressivement désintéressé de Bully 2 pour se concentrer sur d’autres projets

De plus, trois employés ont même confirmé que tout le studio a travaillé sur Bully 2 à un moment donné. Il y avait probablement entre 50 et 70 personnes sur le projet. Néanmoins, plusieurs facteurs ont entraîné la chute de Bully 2. Entre les périodes de crunch et le licenciement de 10 % des employés du studio en 2009, le développement a fini par s’effondrer. Rockstar Games a aussi progressivement retiré des développeurs du projet pour les mettre sur d’autres jeux en cours. Selon les employés qui ont parlé à Game Informer, les développeurs qui ont été retirés de Bully 2 ne sont jamais revenus.

Enfin, le développement de Bully 2 s’est totalement arrêté en 2009, à la déception des développeurs qui s’étaient impliqués dans le projet. « Ça allait être vraiment cool. Ce que nous avions était assez incroyable, surtout compte tenu du très court laps de temps sur lequel nous travaillions. Cela aurait certainement été très unique, très intéressant, certainement très amusant. Beaucoup de mécanismes sympas et intéressants sur lesquels nous travaillions et qui ne sont toujours pas dans d’autres jeux », a révélé un employé. Un autre a ajouté que « c’est toujours un concept, à mon avis, qui mérite d’être exploré et je pense que ce serait une occasion manquée pour eux de l’abandonner pour toujours ». Ce n’est donc pas impossible que Bully 2 finisse par voir le jour, même si rien n’est encore confirmé.

Source : Bleeding Cool