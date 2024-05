GTA 6 : une pluie d’infos annoncent un jeu réaliste et une révolution pour la franchise

Selon un divulgâcheur, plusieurs éléments de GTA 6 permettront d’appuyer le réalisme, notamment la fin de l’inventaire illimité puisque Lucia et Jason ne pourront porter que des armes visibles sur eux. Rockstar serait également très fier de son jeu qui serait une révolution et un nouveau souffle pour la franchise.

Selon un divulgâcheur, GTA 6 aura des activités réalistes comme le football ou le baseball

Ce serait aussi la fin de l’inventaire illimité, les armes portées seront sur Lucia et Jason

Les équipes de Rockstar finiraient de travailler sur la séquence d’introduction et des personnages secondaires

Depuis la sortie de la première bande-annonce de GTA 6, les fans attendent plus que jamais ce nouvel opus après une décennie passée sur le cinquième épisode. LegacyKillaHD, à qui l’on doit des informations sur les acteurs qui incarnent Lucia et Jason, nous partage de nouvelles informations sur le contenu du jeu. Bien évidemment, les pincettes sont de rigueur.

La fin de l’inventaire illimité pour les armes ?

Selon le divulgâcheur, GTA 5 proposerait des activités comme le football ou le baseball pour être le plus proche de la réalité, comme Red Dead Redemption 2. Idem pour le port d’armes puisqu’il n’y aurait plus d’inventaire illimité. Lucia et Jason ne pourraient en porter que quelques-unes, visibles sur eux, pour appuyer ce réalisme.

À propos du développement, qui a mis un terme au télétravail pour éviter les fuites alors que la sortie de GTA 6 approche, LegacyKillaHD précise que les équipes étaient soulagées du départ de Dan Houser. Pour rappel, il s’agit de l’ancien coprésident de Rockstar et créateur de la franchise depuis le premier opus avec son frère, Sam Houser. Autant dire que pour que les développeurs soient contents, il y avait sans doute de l’eau dans le gaz. L’industrie vidéoludique est, malheureusement, réputée pour ses conditions de travail très compliquées. Surtout dans les grosses boîtes.

Une révolution et un nouveau souffle

En ce moment, les équipes seraient en train de peaufiner leur bébé, notamment la séquence d’introduction (les GTA frappent toujours très fort à ce niveau) suite au leak majeur de 2022 et certains personnages secondaires. Pour finir, et ça risque d’en rassurer pas mal, Rockstar serait ravi par la qualité de GTA 6 qui représenterait une révolution et un nouveau souffle pour la franchise.

Comme précisé en introduction, ces rumeurs restent à prendre avec d’énormes pincettes. Les informations seront confirmées, ou non, à la sortie de GTA 6 en 2025 sur PS5 et Xbox Series.