GTA : le remaster de la trilogie a été listé, la date de sortie se rapproche

Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition a été listé en Corée du Sud. Les remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas pourraient donc sortir très prochainement, d’autant plus que Take-Two Interactive a annoncé trois nouvelles itérations d’anciens titres.

Les remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas sont au cœur de plusieurs rumeurs depuis plusieurs mois. L’éditeur Take-Two Interactive n’a encore rien annoncé officiellement, mais il a confirmé au mois d’août que trois nouvelles itérations de titres précédemment publiés sont en préparation.

Ces trois titres sont très probablement les trois jeux de la trilogie Grand Theft Auto. Ce sont GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. En effet, Polygon a rapporté que Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition vient d’être listé en Corée du Sud. Il a été évalué par le système de classification local.

Les remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas seraient jouables en 4K à 60 FPS sur les Xbox Series X/S et la PS5

Le Game Rating and Administration Committee sud-coréen a toujours été une indication fiable pour les sorties de jeux vidéo. Sa nouvelle évaluation de Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition laisse donc présager une sortie très prochaine. Plusieurs sources ont déjà affirmé que les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas sortiraient cette année sur PS5, Xbox Series X/S et Switch. Les versions PC et mobile de la trilogie seraient quant à elles repoussées à l’année prochaine.

D’ailleurs, les différentes sources ne se sont pas encore mises d’accord sur la nature de la trilogie GTA. Nous ne savons pas encore si ce seront des remakes avec un gameplay au goût du jour. Sinon, les jeux pourraient être des remasters avec une grosse refonte graphique, notamment grâce à Unreal Engine.

Quoi qu’il en soit, les joueurs sont très impatients de découvrir ce que Take-Two Interactive leur a réservé. Nous sommes encore très loin de la sortie de GTA 6 qui n’arriverait pas avant 2024, donc la trilogie GTA permettrait aux joueurs de se replonger dans l’univers sur next-gen. D’ailleurs, les remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas devraient être jouables en 4K à 60 FPS sur les Xbox Series X/S et la PS5. C’est l’intérêt principal de sortir une trilogie remastérisée puisque la trilogie originale est déjà disponible sur Steam et PS4.

