GTA : les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas sortiraient cette année sur PS5, Xbox Series et Switch

Les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas se confirment de plus en plus en attendant l’annonce de Rockstar Games. Ils sortiraient sous la forme d’une trilogie cette année sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et d’autres plateformes.

En attendant la sortie de GTA 6 qui ne serait pas prévue avant 2024 ou 2025, les fans de la franchise en monde ouvert devront se contenter des remakes de la trilogie GTA. En effet, Rockstar Games ne les pas encore annoncés officiellement, mais les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas se précisent de plus en plus. Selon plusieurs sources, leur sortie est même prévue cette année.

GTA San Andreas – Crédit : Rockstar Games

Comme l’a rapporté Kotaku, les trois remakes sortiraient sous la forme d’une trilogie cet automne sur de nombreuses plateformes. Ils seraient effectivement disponibles sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Stadia, iOS et Android.

Les remakes de GTA seraient « un mélange de nouveaux et anciens graphismes »

Nous vous annoncions la semaine dernière que les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas étaient en préparation chez Rockstar Games. Les jeux ont désormais une fenêtre de sortie. D’après Kotaku, « ces trois jeux sont remasterisés à l’aide d’Unreal Engine et seront un mélange de nouveaux et anciens graphismes ». Comme vous pouvez le constater, certaines sources affirment qu’il s’agira de remakes tandis que d’autres sont persuadées que ce sera des remasters.

Quoi qu’il en soit, la trilogie GTA serait développée par Rockstar Dundee, un studio anciennement connu sous le nom de Ruffian Games avant son rachat l’année dernière. Les développeurs sont notamment connus pour avoir travaillé sur la franchise Crackdown. Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur les remakes, mais une source affirme avoir vu un extrait. Les graphismes feraient penser à « une version fortement modifiée d’un titre GTA classique ». L’objectif serait donc de rester fidèle à l’ère PS2 tout en soufflant un vent de fraîcheur sur la franchise.

La sortie PC et mobile des remakes de GTA serait repoussée à l’année prochaine

De plus, la sortie de la trilogie GTA a été elle aussi perturbée par la crise sanitaire. En effet, il semblerait que Rockstar Games avait prévu d’offrir les remakes pour l’achat du prochain portage de GTA 5 et GTA Online sur les consoles next-gen. D’ailleurs, les serveurs de GTA Online fermeront définitivement leurs portes sur Xbox 360 et PS3 en décembre.

Finalement, la trilogie sera vendue séparément et peut-être même exclusivement en digital. Cependant, il est tout à fait possible que les remakes sortent d’abord sur consoles et Stadia. Les versions PC et iOS/Android pourraient effectivement être repoussées à l’année prochaine.

Source : Kotaku