GTA : des remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas seraient en préparation

Rockstar Games serait en train de travailler sur des remakes de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. Cette information n’est pas encore officielle. La rumeur qui circule déjà sur les réseaux provient d’un leaker des forums GTA.

Ce n’est pas la première fois qu’une fuite révèle que la trilogie GTA reviendra sur les consoles modernes. Cette trilogie correspond à GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. Il y a quelques mois, une fuite dévoilait qu’il s’agissait de remasters. Finalement, Rockstar Games n’aurait pas prévu de remasters, mais des remakes. En effet, cette nouvelle fuite provient des forums GTA et plus spécifiquement du leaker « Mach1bud ».

Grand Theft Auto : San Andreas – Crédit : Rockstar Games

Des remakes des jeux cultes de la franchise en monde ouvert est un bon moyen pour Rockstar Games de faire patienter les joueurs avant la sortie du tant attendu GTA 6. D’ailleurs, le prochain opus de la franchise pourrait bien ne pas sortir avant 2024 ou 2025.

Les remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas seraient du même niveau que celui de Mafia 1

Selon le leaker, GTA 3, Vice City et San Andreas auraient droit à leur remake. Les trois jeux seraient « plus beaux » que Grand Theft Auto V, mais « pas aussi bons » que Red Dead Redemption 2. Cela ne nous indique pas grand-chose de plus sur les remakes. Cependant, Mach1bud a tout de même précisé que les remakes de la trilogie GTA seraient comparables à celui de Mafia 1.

Pour le moment, la communauté n’est pas encore convaincue. La rumeur a été partagée sur Reddit et les utilisateurs ont donné leur avis. Un internaute a reconnu que de tels remakes seraient fantastiques pour les joueurs, mais il pense qu’un remake de Red Dead Redemption est largement plus probable. Nous avions d’ailleurs déjà entendu parler d’un remake de Red Dead Redemption sur Xbox Series et PS5 l’année dernière après une fuite partagée sur 4chan.

Bien entendu, nous vous recommandons de prendre cette annonce des remakes de GTA 3, Vice City et San Andreas avec des pincettes. Rockstar Games n’a encore rien annoncé officiellement. Il n’a même pas confirmé que GTA 6 est en développement, même si celui-ci va prendre plusieurs années.

Source : ComicBook