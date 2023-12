GTA 6 : une version PS5 qui surpassera celle sur Xbox Series X ?

GTA 6 arrivera en 2025 sur PS5 et Xbox Series avant de sortir sur PC. Selon un ancien développeur de Rockstar, la version PlayStation pourrait être meilleure que celle qui paraîtra sur la console de Microsoft.

© Rockstar

Après avoir attendu le premier trailer de GTA 6 pendant plusieurs années, les joueurs vont maintenant devoir patienter plus d’un an avant de poser leurs mains sur le jeu. Le titre de Rockstar sortira en 2025, sans plus de précision sur la date de sortie.

La bande-annonce diffusée début décembre ne dévoilait pas non plus les plateformes sur lesquelles paraîtra le AAA. Un communiqué de Take-Two partagé dans la foulée nous apprenait que GTA 6 ne sortirait pas sur PC en 2025, mais uniquement sur PS5 et Xbox Series. Il vaudrait mieux opter pour la version PlayStation pour avoir la meilleure expérience, selon un ancien développeur de Rockstar.

GTA 6 pourrait être plus soigné sur PS5 que sur Xbox Series X

Mike York est plutôt bien placé pour parler du développement de jeux vidéo chez Rockstar. L’homme a travaillé pendant cinq ans au sein de l’entreprise en tant qu’animateur sur GTA 3, GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Dans une vidéo YouTube, Mike York explique pourquoi la version PC de GTA 6 ne sortira pas en même temps que les autres.

Rockstar aurait besoin de plus de temps pour s’occuper des bugs qui seraient passés sous son radar ou sur lequel il n’a pas encore eu pu travailler pour livrer un jeu irréprochable sur PC. L’intégration d’effets visuels qui ne sont pas présents sur les versions consoles demanderaient également du temps. Selon Mike York, Rockstar se concentrerait d’abord sur la version PlayStation de ses jeux, comme ce fut le cas pour GTA 5.

« Ce que font les développeurs, c’est surtout de s’assurer que la version PlayStation fonctionne vraiment très bien. Quand je travaillais sur GTA 5, on développait les versions PS3 et Xbox 360 en même temps, mais on poussait la PS3 dans ses retranchements, car le hardware était meilleur. Nous avons mis toute notre énergie dans cette version », détaille-t-il.

Si Rockstar développe toujours ses jeux de la même façon, la version PS5 de GTA 6 pourrait donc être un peu plus soignée que celle sur Xbox Series. Toutefois, il faut rappeler que sur le papier, la console de Sony est moins puissante que la machine de Microsoft avec 10,3 TFLOPS contre 12 pour la Xbox Series X.

En réalité, cette différence n’est pas réellement perceptible en jeu. Quoi qu’il en soit, dans le cas où Rockstar veut toujours apporter plus de soin à la version qui sortira sur la console la plus populaire, GTA 6 pourrait être légèrement plus beau sur PS5.