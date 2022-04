Guerre en Ukraine : des images satellite confirment le massacre de civils par l’armée russe à Boutcha

Le satellite commercial d’observation de la Terre WorldView-3 de la société américaine Maxar Technologies a capturé des images de la ville de Boutcha, ou Bucha, en Ukraine pendant l’occupation russe. Ces images témoignent du massacre de civils qui s’est produit dans cette ville de la banlieue de Kiev. Le mois dernier, le satellite avait notamment capturé l’image du théâtre de Marioupol autour duquel le mot « enfants » avait été écrit dans l’espoir de se protéger des bombardements russes.

Image capturée le 31 mars de la fosse commune creusée dans l’enceinte de l’église St. Andrew et Pyervozvannoho à Boutcha, en Ukraine – Crédit : Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies

Après avoir repris la ville aux Russes il y a quelques jours, l’armée ukrainienne a rapporté avoir découvert de nombreux corps de civils. Certains corps avaient les mains attachées dans le dos et présentaient des impacts de balle au niveau de la tête ou de la nuque. Alors que Moscou mettait en doute la véracité des photos de civils morts à Boutcha, les images satellite de Maxar Technologies confirment que l’horreur s’est bien déroulée dans les rues de la ville pendant l’occupation russe.

Le satellite de Maxar a documenté une fosse commune creusée pour les corps des civils ukrainiens

Une image capturée par le satellite WorldView-3 le 31 mars montre ce qui semble être une fosse commune sur le terrain de l’église St. Andrew et Pyervozvannoho All Saints. La tranchée mesure environ 14 mètres de long. Selon les précédentes images de Maxar Technologies, la fosse commune aurait commencé à être creusée vers le 10 mars. Vous pouvez voir le début de l’excavation dans l’image ci-dessous.

Image capturée le 11 mars de l’excavation de la fosse commune dans l’enceinte de l’église St. Andrew et Pyervozvannoho à Boutcha, en Ukraine – Crédit : Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies

À 618 kilomètres d’altitude, le satellite WorldView-3 est capable de faire la distinction entre les différentes couleurs et les taches sombres et claires. Il peut notamment identifier des personnes, des voitures et d’autres objets du paysage urbain. En capturant fréquemment des images de la même zone, le satellite peut reconstruire les évènements qui se sont déroulés. Sur neuf images prises les 18, 19 et 31 mars, quatre d’entre elles montrent des corps allongés dans la rue Yablonska. D’ailleurs, le New York Times a confirmé que les emplacements des corps découverts par les autorités ukrainiennes correspondent bien aux images satellites.

Les images satellite de Maxar réfutent l’affirmation de la Russie qui nie toute responsabilité

Sergey Nikiforov, porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré à la BBC que « nous avons trouvé des fosses communes remplies de civils. Nous avons trouvé des gens avec les mains et les jambes ligotées et avec des impacts de balle à l’arrière de la tête. Ils étaient clairement des civils et ils ont été exécutés. Nous avons trouvé des corps à moitié brûlés comme si quelqu’un essayait de cacher les crimes, mais en fait ils n’ont pas eu assez de temps pour le faire correctement ».

Le ministère de la Défense russe nie toute responsabilité et affirme que les corps ont été placés dans les rues après le retrait des troupes russes vers le 30 mars. Cependant, les images satellite de Maxar Technologies sont la preuve qu’une fosse commune a été creusée dans l’enceinte de l’église et que des corps gisaient dans les rues bien avant le départ des Russes. Enfin, Michelle Bachelet qui est la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que l’horreur de Boutcha soulève « des questions graves et inquiétantes sur d’éventuels crimes de guerre ». De son côté, l’organisation Human Rights Watch fait aussi référence à des crimes de guerre suite à plusieurs cas documentés de membres de l’armée russe ayant commis des exécutions sommaires et des viols.

Source : Live Science