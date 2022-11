Han Solo : malgré l’échec du premier film, le réalisateur veut faire une suite

Solo: A Star Wars Story © Lucasfilm

Deuxième film d’anthologie Star Wars après Rogue One, Solo a été co-écrit par Lawrence Kasdan (qui a collaboré avec George Lucas sur L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi) et son fils, Jonathan. Malgré des critiques globalement favorables (en particulier pour la performance d’Alden Ehrenreich) le film dérivé et axé sur le jeune Han Solo n’aura rapporté que 393,2 millions de dollars dans le monde, devenant le premier échec au box-office de la franchise et brisant essentiellement tous les espoirs d’une suite.

Cependant, le scénariste de Solo: A Star Wars Story, Jonathan Kasdan, garde toujours l’espoir de faire une suite. Lors d’une récente interview avec Josh Wilding Kasdan a déclaré qu’il voulait continuer l’histoire, dans le but de rattraper l’échec du premier film.

Une série dérivée sur Han Solo plutôt qu’un film ?

Comme il l’explique dans son interview, le réalisateur pense que le premier film n’aura pas séduit le public à cause de l’âge de Han Solo. Une suite permettrait à Ehrenreich d’adopter pleinement une version du célèbre chasseur de prime plus proche de celle d’Harrison Ford, que le public connaît et aime. Une suite pourrait également tirer profit des diverses graines plantées dans le premier film, comme les clins d’œils à Dark Maul ou Bossk.

À notre sens, et malgré les commentaires de Kasdan, il est peu probable que cela se produise, du moins sur grand écran. Depuis que Solo a déçu financièrement et que L’Ascension de Skywalker a mis fin à la saga Skywalker, la franchise Star Wars s’est principalement concentrée sur le petit écran. Par exemple, Obi-Wan Kenobi était à l’origine un film dérivé, avant d’être retravaillé en série limitée suite à l’échec commercial de Solo : A Star Wars Story. Il existe de nombreux films Star Wars en développement, par divers scénaristes, mais Solo 2 n’en fait a priori pas partie et ne semble pas être une priorité pour Lucasfilm à ce stade.

Autrement dit, si Ehrenreich revient un jour dans le rôle de Han Solo, ce sera probablement dans une série Disney+. Pour rappel, Lucasfilm a donné le feu vert à une série sur Lando Calrissian qui verra apparemment Donald Glover reprendre son rôle. L’occasion pour Ehrenreich de faire son retour sur petit écran.