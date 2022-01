Harry Potter : cette scène culte a été compliquée à tourner

Un sport encore inconnu pour les spectateurs – Crédit : Warner Bros.

Personne n’ira dire le contraire. Parmi toutes les adaptations cinématographiques, Harry Potter reste l’une des plus populaires. Rien d’étonnant à ce que la franchise passionne toujours autant, livrant régulièrement des détails comme la terrible allergie d’Emma Watson. Récemment, une réunion pour les 20 ans s’est déroulée et tout le monde répondait présent pour partager des souvenirs. Notamment Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films. L’occasion pour le cinéaste de dévoiler la plus compliquée des scènes à tourner. Et elle concerne le Quidditch, célèbre sport fictif demandant énormément d’effets spéciaux !

J.K Rowling a rédigé un livre spécial pour l’occasion

Chris Columbus a dirigé les deux premiers Harry Potter pour la Warner. Il faut dire que le cinéaste représentait le candidat idéal, popularisé par des films comme Maman, j’ai raté l’avion. Le cinéaste, qui partageait les changements qu’il voudrait opérer aujourd’hui dans Harry Potter, prend la parole dans l’émission anniversaire de la franchise. L’occasion pour ce dernier de partager la plus compliquée des scènes à tourner. Une scène se déroulant pendant un match de Quidditch et vous vous en doutez, il fallait des effets spéciaux mais pas que !

Le public devait comprendre immédiatement les règles. J.K. Rowling a donc rédigé un livre de règles pour nous, expliquant tous les détails du jeu. Ensuite, Stuart Craig, notre concepteur de production, a conçu l’aspect du terrain de Quidditch. Il a créé un terrain qui semblait authentique et réel pour un jeu totalement fictionnel. – Chris Columbus

Et la scène fonctionne parfaitement puisque les spectateurs comprendront immédiatement les règles. Tellement qu’à présent, le Quidditch est un sport pratiqué dans la vie réelle (mais sans la magie, malheureusement pour les fans). Sans oublier que la franchise cinématographique reste gravé dans les mémoires depuis 20 ans.

Source : CBR