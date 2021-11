Harry Potter : Emma Watson n’a pas joué cette scène culte à cause d’une allergie

Hermione a bu le Polynectar – Crédit : Warner Bros

Malgré les années, Harry Potter reste une franchise majeure du cinéma. Les adaptations des romans de J.K. Rowling affichent des millions de fans dans le monde et les acteurs n’hésitent pas à revenir sur ces films. Daniel Radcliffe, l’interprète du sorcier, parlait récemment d’une scène impressionnante à tourner. Et aujourd’hui, on apprend qu’une scène culte avec Hermione Granger n’a pas été jouée par Emma Watson ! La doublure de l’actrice, Flick Miles, l’a révélé lors d’une interview.

Emma Watson a eu une mauvaise réaction à un élément du maquillage

Emma Watson est Hermione Granger pour des millions de fans. Et dans La Chambre des secrets, film de Chris Columbus s’étant confié sur ce qu’il aurait aimé changé dans le premier opus, on trouve une scène culte. Celle pendant laquelle Hermione Granger boit le Polynectar mais commet une erreur, se transformant en chatte. Une séquence que l’actrice n’a pas jouée : il s’agissait de Flick Miles, sa doublure. Un remplacement à cause d’une réaction allergique.

Ma plus grande gloire c’est quand, dans le second film, [Hermione Granger] se retrouve transformée en chatte lorsqu’elle boit le Polynectar car il y a un poil de chat. Tout ce maquillage, je l’ai conçu. La première fois qu’elle l’a porté, elle a eu une petite réaction à la colle utilisée. Alors ils m’ont dit : « Pourquoi ne pas l’essayer sur toi ? ». J’étais là et ils ont utilisé ce maquillage incroyable. On dirait un masque mais en fait, il y a des centaines de pièces différentes. C’est assez étonnant. – Flick Miles

Flick Miles nous apprend donc qu’Emma Watson ne joue pas cette scène pourtant emblématique avec un maquillage assez saisissant. Une absence justifiée par cette mauvaise réaction, très rare. Finalement, les spectateurs ne réaliseront jamais que la comédienne britannique n’est pas présente : la magie du cinéma !

Si Harry Potter s’est terminé en 2011, beaucoup d’anecdotes pleuvent encore à propos de la franchise. On apprenait notamment que Robin Williams voulait jouer le Professeur Lupin !

Source : CinemaBlend