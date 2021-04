Les Animaux Fantastiques 3 : le nouveau volet pourrait bien être le dernier !

Sans parler de naufrage cinématographique, Les Animaux Fantastiques continuent de souffrir de leur impopularité auprès du public. Alors que cinq films étaient prévus, le troisième volet pourrait finalement conclure la saga. Entre un scénario qui peine à convaincre et les nombreux dramas entourant la franchise, tout semble concorder pour arrêter les frais. Le prochain opus devrait donc condenser l’arc narratif pour mettre un point final aux aventures de Norbert Dragonneau.

Les Animaux Fantastiques tirent leur révérence – Crédit : Warner Bros

Cette petite bombe vient d’être révélée à la presse par Daniel Richtman, le grand spécialiste des rumeurs hollywoodiennes. Et ce dernier se trompe rarement sur la fiabilité de ses sources. 2022 devrait donc voir Les Animaux Fantastiques tirer leur révérence pour de bon.

Une fin annoncée

Scores décevants au box-office, scandale autour des propos transphobes de J.K Rowling, comportement inacceptable de Johnny Depp : la franchise souffre de nombreux maux et n’arrive plus à sortir la tête de l’eau. Les studios auraient donc pris une décision radicale : stopper les frais. En effet, Les Animaux Fantastiques 3 prévoit une fin « fermée », et réglera toutes les intrigues en cours. Dans un contexte déjà éprouvant avec la crise sanitaire mondiale, les producteurs ne veulent pas assumer un nouveau revers commercial et critique.

D’ailleurs, la pandémie joue déjà les trouble-fête sur le film qui accuse de nombreux retards depuis un an. Ainsi, le nouvel épisode ne devrait pas sortir avant l’été 2022 ! Si on ajoute à cela la contre-performance des Crimes de Grindelwald et une ouverture des salles obscures encore incertaine, tout concorde pour prendre le moins de risques possibles pour le futur.

Les Animaux Fantastiques n’ont jamais réussi à égaler les scores d’Harry Potter. Malgré une débauche de moyens productifs et un casting trois étoiles, la mayonnaise n’a jamais vraiment prise. De fait, les producteurs préfèrent développer des projets sur Harry, quitte à sacrifier Norbert et ses drôles de bestioles. HBO Max plancherait d’ailleurs sur une série télé. Et un live-action de la version scénique de l’enfant maudit serait également dans les tiroirs. La ligue des théâtres de Broadway pourrait se refaire une santé financière en monnayant au prix fort les droits de diffusion du spectacle.

Les fans devront donc faire leur deuil et dire au revoir aux Animaux Fantastiques. Mais Harry Potter devrait nous revenir en pleine forme dans une multitude de projets, histoire de faire passer la pilule ! Affaire à suivre.

Crédit : We Got This Covered