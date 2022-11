Harry Potter : Daniel Radcliffe rend un hommage émouvant à l’acteur d’Hagrid

« Il était tellement adorable avec nous » a dit Daniel Radcliffe au sujet de Robbie Coltrane, l’acteur derrière Rubeus Hagrid dans les films Harry Potter. Celui qui incarnait le célèbre sorcier dans les films a souhaité rendre hommage à l’acteur, adoré à l’époque par les plus jeunes sur le tournage.

Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane) et Harry Potter (Daniel Radcliffe) © Warner Bros.

Cela fait un peu plus de deux semaines que Robbie Coltrane, l’acteur interprétant Rubeus Hagrid dans les films Harry Potter, est décédé. Bien qu’il soit surtout connu pour ce rôle, Coltrane a eu une longue et brillante carrière sur scène et à l’écran qui remonte aux années 1970.

La star aura eu un impact énorme sur tout le monde autour de lui, en particulier sur les plus jeunes membres de la distribution des films de la franchise de J. K. Rowling. Daniel Radcliffe, dans une interview, a souhaité rendre hommage à l’acteur en expliquant à quel point Coltrane comptait pour lui et les autres enfants, à l’époque des premiers films.

Robbie Coltrane, si important pour les jeunes acteurs de Harry Potter

« Honnêtement, Robbie était incroyablement drôle » a dit Daniel Radcliffe lors d’une interview avec Entertainment Tonight sur le tapis rouge du prochain biopic Weird: The Al Yankovic Story. « Quand vous êtes un jeune enfant sur un plateau, vous vous ennuyez parfois. Robbie savait que nous avions besoin de nous divertir un peu, au début. Il était incroyablement drôle, avec ses accents, ses mimiques trop drôles » a-t-il dit. « Il était tellement adorable avec nous » a ajouté Radcliffe.

La dernière interaction de Robbie Coltrane avec le monde sorcier a eu lieu dans le célèbre documentaire HBO diffusé plus tôt cette année, où il avait marqué les téléspectateurs avec une remarque particulièrement émouvante. « L’héritage de ces films est, je pense, que la génération de mes enfants les montrera à leurs enfants. Donc, vous pourriez le regarder dans 50 ans, facilement. Malheureusement, je ne serais pas là. Mais Hagrid sera là ».

Si les films Harry Potter resteront à jamais indélébiles, l’avenir de la franchise est un peu plus trouble. Les controverses en cours sur J.K. Rowling font débat. Les films annexes ne rencontrent pas de succès au box-office, la Warner Bros n’ayant toujours pas décidé de faire un quatrième volet des Animaux Fantastiques après les mauvaises performances du troisième film.

La prochaine grande sortie sera le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, qui sortira en début d’année prochaine. Les développeurs s’efforçant de souligner que Rowling n’était pas impliqué dans l’histoire.

Source : Entertainment Tonight