Harry Potter : Helena Bonham Carter prend la défense de J. K. Rowling

La star des films Harry Potter Helena Bonham Carter a souhaité prendre la défense de J. K. Rowling, alors que l’auteure continue de susciter la controverse.

Bien qu’elle ait créé l’une des franchises fantastiques les plus appréciées de tous les temps, Rowling s’est embourbée dans de multiples polémiques ces dernières années. Elle a notamment été critiquée pour une série de tweets et de commentaires considérés comme transphobes.

L’une des dernières actrices à prendre position

Dans une récente interview avec The Times, l’actrice de Bellatrix Lestrange a souhaité défendre Rowling contre ceux qui disaient du mal d’elle, estimant que les critiques étaient horribles en plus d’être « un tas de conneries ».

Pour Bonham Carter, Rowling a « été harcelée » et la discussion « poussée à l’extrême ». Elle indique que « tout le monde porte sa propre histoire, son traumatisme et se forge une opinion à partir de ce traumatisme, et vous devez respecter d’où viennent les gens et leur douleur ».

« Vous n’êtes pas obligés d’être tous d’accord sur tout, ce serait fou et ennuyeux. Elle ne le pense pas de manière agressive, elle dit simplement en fonction de sa propre expérience » a ajouté l’actrice, qui en profite pour mettre un petit tacle aux autres acteurs : « personnellement, je pense qu’ils devraient la laisser s’exprimer » dit-elle, même si elle pense « qu’ils sont très conscients de la protection de leur propre base de fans ».

Carter n’est pas la seule actrice des fims à parler en faveur de l’auteure de la franchise. L’acteur de Voldemort Ralph Fiennes s’était récemment prononcé pour la défense de Rowling, estimant qu’elle devrait être célébrée, dénonçant des polémiques dégoutantes et épouvantables. D’autres ont protesté, à l’instar de Daniel Radcliffe.