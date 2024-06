Comment regarder Harry Potter en streaming en VF et VOSTFR ?

Crédit : Warner Bros.

Les adaptations cinématographiques des romans de J.K. Rowling ont connu un succès sans précédent, et encore aujourd’hui, elles continuent d’émerveiller petits et grands. Avec 8 films, sortis entre 2001 et 2011, les fans de la saga ont pu suivre l’évolution du trio Harry, Hermione et Ron, pendant 10 ans, de leurs débuts à Poudlard jusqu’à la confrontation finale avec Voldemort. Soit près de 20 heures de contenus au total.

Il n’est actuellement pas possible de regarder les films Harry Potter gratuitement sur Internet. Le seul moyen de visionner la saga reste actuellement de passer par la nouvelle plateforme Max, qui inclut les films dans son catalogue, ou bien de louer/acheter les films en VOD.

📺 Regarder Harry Potter sur Max

Max, disponible depuis aujourd’hui en France, reste à l’heure actuelle la seule plateforme qui propose tous les films de la saga culte de J.K. Rowling sur son catalogue. Si votre souhait est de vous refaire l’intégralité de la saga, il s’agit par ailleurs de l’option la plus intéressante, car vous pourrez accéder à tous les films Harry Potter pendant un mois avec un seul paiement de 9,99 €, ou 5,99 € si les publicités ne vous font pas peur.

La plateforme regroupe tous les contenus Harry Potter en VF et VOSTFR, avec les 8 films, les films préquel Les Animaux Fantastiques et Les Animaux Fantastiques: les secrets de Grindelwald, mais également des programmes dérivés comme l’émission Retour à Poudlard ou le jeu télévisé Le Tournoi des quatre maisons. D’autre part, un reboot de la saga en série est en préparation sur cette plateforme. En plus de cela, vous pouvez profiter de tous les contenus HBO avec d’excellentes séries comme Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, ainsi que tous les films du studio Warner.

Max propose trois formules sans engagement, proposées à 5,99 € par mois avec publicités (FHD + 2 appareils), 9,99 € par mois sans les publicités (FHD + 2 appareils + chaînes + 30 téléchargements), ou 13,99 € pour l’offre premium (UHD/Dolby Atmos + 4 appareils + chaînes + 100 téléchargements). Vous avez également la possibilité de souscrire les offres avec un engagement d’un an, pour bénéficier de deux mois offerts. En prime, la chaîne Eurosport est incluse dans tous les abonnements jusqu’au 11 décembre 2024.

Comme nous vous l’expliquons ci-dessous, il est par ailleurs possible de profiter sans surcoût du service via une offre Canal+, ou de souscrire un abonnement depuis la plateforme Prime Vidéo.

📺 Visionner les films Harry Potter sur myCANAL

Les films de la saga de J.K. Rowling sont également disponibles à l’achat pour 7,99 €, ou à la location pour 2,99 €, sur la célèbre plateforme française. Le catalogue VOD de Canal+ vous propose également d’acheter un pack contenant les 8 films à un prix préférentiel de 44,99 € en HD ou en SD ; soit une économie de 18,93 €, par rapport à si vous achetiez tous les films séparément. Le pack inclut en cadeau l’émission Harry Potter : Retour à Poudlard, facturé autrement au même tarif que les films à la location et à l’achat. Comme pour Prime Video, il n’est pas nécessaire de disposer d’un abonnement au service myCANAL pour accéder aux contenus disponibles sur Canal VOD.

Notez par ailleurs que si vous détenez une offre Canal+ Ciné Séries, Friends & Family, Rat+ Ciné Séries, ou Intégrale, vous n’avez pas besoin d’acheter ni de louer les films de la saga, étant donné que vous profitez du nouveau service Max sans surcoût.

📺 Regarder Harry Potter sur Prime Video

Les films Harry Potter ne sont pas disponibles sur le catalogue de la plateforme Prime Video. En revanche, il est possible de les acheter ou de les louer, à l’instar de beaucoup d’autres films et séries. Les 8 films sont disponibles à la location pour 2,99 €, et à l’achat pour 7,99 €, sur le service de VOD d’Amazon Prime. Que vous soyez abonné ou non à la plateforme du géant du e-commerce, vous pouvez ainsi accéder aux films en VF, VOSTFR ou VO à un tarif raisonnable.

Notez par ailleurs que si vous étiez jusqu’à présent abonné au Pass Warner, vous passez automatiquement sur une offre Max. De ce fait, vous débloquez sans surcoût les films Harry Potter.

🪄 Netflix avec un VPN

Depuis 2019, la plateforme Netflix ne dispose plus des droits de diffusion pour les films Harry Potter. Il y a peu, la saga était toutefois disponible dans certains pays. Il fallait donc passer par un VPN pour en profiter. Toutefois, cela n’est plus d’actualité aujourd’hui. N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site Unogs.com qui regroupe l’intégralité du catalogue Netflix. Il s’agit en effet d’un bon moyen pour savoir dans quel pays les films que vous souhaitez voir sont disponibles. Vous n’avez alors plus qu’à renseigner le nom du film dans la barre de recherche et le tour est joué. Si les films apparaissent sur un catalogue étranger, il vous suffira alors de changer votre localisation pour le pays en question, et de vous rendre sur la plateforme de streaming pour en profiter.

🍏 Regarder Harry Potter sur Apple TV+

Si vous disposez d’un abonnement à Apple TV+, vous pouvez acheter ou louer les films en supplément. En effet, ces derniers ne font pas partie du catalogue de la plateforme. À l’instar de myCANAL et Prime Video, les films Harry Potter sont proposés à la location pour 2,99 €, et à l’achat pour 7,99 €. Les mêmes offres sont également disponibles sur l’iTunes Store, directement depuis votre iPhone, Mac, iPad ou PC.

💻 Acheter les films Harry Potter sur YouTube ou Google TV

Vous pouvez également acheter ou louer les films de la saga culte sur YouTube. Si le prix de la location reste similaire aux autres plateformes (2,99 €), il faudra en revanche débourser quelques euros de plus pour acheter les films sur YouTube (9,99 €). Voici les liens d’accès :

Vous pouvez de la même manière acheter ou louer les films depuis l’application Google TV (anciennement Google Play Films et TV). Comme sur YouTube, les films sont proposés au tarif unitaire de 2,99 € pour la location, et de 9,99 € à l’achat, en qualité 4K. Google Play propose par ailleurs des packs de films à prix attractifs.

🤔 Sur quelle autre plateforme est-il possible de regarder Harry Potter ?

Si vous disposez d’un abonnement aux services OCS, Disney+, ou encore Paramount+, les films de la saga Harry Potter ne sont malheureusement pas disponibles sur les catalogues respectifs de ces plateformes de streaming. À moins que de nouveaux accords soient conclus par Warner Bros, le producteur et distributeur des œuvres, les films Harry Potter ne devraient jamais arriver sur ces plateformes.

📺 Acheter les films Harry Potter en DVD/Blu-Ray

Si vous n’êtes pas abonné à une plateforme de streaming, et que vous préférez la bonne vieille méthode, vous pouvez vous procurer les films Harry Potter au format physique en magasin, ou sur un site de e-commerce. Vous devrez cependant disposer à minima d’un lecteur de DVD, ou d’un lecteur Blu-ray, si vous souhaitez profiter de la meilleure qualité qui soit. Acheter les films au format disque se révèlera également plus avantageux que l’achat au format dématérialisé. D’une part car vous payerez moins cher, d’autre part, car ils vont appartiendront ad vitam æternam.

