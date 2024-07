The Boys saison 4 : voici le teaser de l’épisode 7, un Noël sanglant se prépare

La fin de la saison 4 de The Boys se rapproche inexorablement. En attendant jeudi, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les premières images de l’épisode 7. Un déchaînement de violence se profile malgré la période de Noël.

La saison 4 de The Boys tient toutes ses promesses. Homelander et les Sept sont en ordre de bataille et la résistance continue de s’activer en coulisses. La tension est à son comble après la lobotomisation à balle réelle de Sister Sage et surtout la révélation de Sameer sur le virus tueur de Supes qui provoquerait une pandémie. De son côté, Homelander bouillonne de rage après avoir été surclassé par Victoria Neuman lors de la réunion secrète.

Nous connaîtrons bientôt la suite des évènements puisque l’épisode 7 sortira jeudi prochain. Comme à l’accoutumée, Amazon Prime Video nous a réservé un avant-goût pour nous aider à patienter. Contrairement à notre temporalité estivale, The Boys va nous téléporter dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Suite à l’infiltration du manoir de Tek Knight, des membres des Sept vont attaquer le QG des Boys.

This Thursday, it's beginning to look a lot like #TheBoysChristmas pic.twitter.com/kpXSnEOWBu — THE BOYS (@TheBoysTV) July 8, 2024

The Boys : un Noël riche en bagarres

Plusieurs combats survoltés seront mis en scène, notamment entre Starlight et The Deep et entre Butcher et Black Noir (ou enfin sa pâle copie). Le tout est accompagné par des chants de Noël, ce qui contraste délicieusement avec la violence des scènes. Le teaser dévoile également une séquence d’Homelander avec du sang partout sur le visage. Preuve que le Supe va encore faire l’étalage de sa fureur destructrice ?

Sous la publication X (Twitter), nombre de fans s’affolent aussi pour A-Train. Il faut dire que l’étau se resserre pour le Supe supersonique coupable de haute trahison envers Vought et les Sept. “Protégez A-Train à tout prix”, implore même un fan sur le réseau social. Reste à voir si la rédemption du personnage le mènera à une mort tragique ou pas.

Après l’épisode 7, il ne restera plus qu’un épisode à visionner dans la saison 4. Mais le dénouement est encore loin. La série écrira son point final dans la saison 5 qui sera bien la dernière. La saison 2 de Gen V devrait également permettre d’apporter des éléments narratifs probants.