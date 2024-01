Echo : date de sortie, casting, histoire, ce que l’on sait sur la mini-série Marvel de Disney+

C’est lors du Disney+ Day que Marvel Studios a annoncé Echo. Sauf qu’après cette annonce fin 2021, la production a pris énormément de retard. Mais après des mois d’attente, de tournage et de préproduction, ça y est. La première série Marvel de 2024 arrive sur la plateforme de streaming. Et elle est strictement réservée aux adultes à cause de son approche très violente. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Echo, un programme qui met en scène Maya Lopez, super-héros introduite dans Hawkeye.

À lire > Disney+ Marvel : dans quel ordre chronologique doit-on voir les films et séries ?

Licence Gratuite Télécharger Disney+ Playstore : (3619102 votes) Appstore : (109691 votes) Video, Loisirs

Développeur Disney Télécharger Disney+

Après des mois de retard, Echo a une date de sortie officielle : le 10 janvier 2024. Comme toutes les autres productions Marvel, elle ne sera disponible que sur Disney+ pour les abonnés. Vous pourrez également la visionner via l’abonnement avec publicité qui intègre tout le catalogue de la plateforme de streaming.

À lire > Marvel : voici tous les films et séries annoncés pour 2024

📺Quelles sont les bandes-annonces de la série Echo ?

Echo a dévoilé sa première bande-annonce qui nous montre des images concrètes de la série. Elle permet de confirmer que le Caïd est bien présent et que l’histoire se concentre notamment sur les origines de l’héroïne. Cette production semble beaucoup plus mature et violente que d’autres contenus Marvel plutôt adressés aux familles et à un jeune public.

Pour ceux qui préfèrent la VF, la bande-annonce doublée est aussi disponible ci-dessous.

Depuis, il y a eu d’autres vidéos. Par exemple, l’une des bandes-annonces nous montre la connexion totale entre Echo et la série Daredevil autrefois détenue par Netflix dont les futurs épisodes auraient pris du retard.

Toujours sur la chaîne Hulu, un extrait d’une minute appelée Rampage nous montre que contrairement à d’autres séries édulcorée du MCU, il y aura beaucoup de violence dans Echo. Notamment des effusions de sang. Marvel Studios confirme son envie de s’ouvrir à un public plus mature, loin de l’approche familial de son univers connecté au cinéma.

Puis histoire de bien se préparer à la sortie de la série événement, une ultime bande-annonce nous rappelle que notre héroïne est sourde. Et qu’elle s’exprime donc avec le langage des signes. Ce qui ne lui empêche pas d’encore fracasser ses adversaires avec certaines images inédites qui se glissent dans cette vidéo.

À lire > Marvel : le calendrier complet des films pour la phase 5 et 6 jusqu’en 2027

📒 Combien d’épisodes pour la série Echo ?

©Marvel Studios 2023

En tant que mini-série d’une saison, Echo se compose de 5 épisodes. Comme cadeau de début d’année offert aux fans de Marvel, Disney+ annonce qu’ils seront tous disponibles en une fois. Ce qui représente une première pour une série Marvel Studios en streaming.

À lire > Marvel : plusieurs séries sortiront très en retard, voici les nouvelles dates

⭐Quel est le casting de la série Echo ?

Echo alias Maya Lopez est jouée par Alaqua Cox, une nouvelle venue dans le monde du cinéma. Comme son personnage, la jeune femme est une autochtone sourde et amputée d’une jambe. Echo fait revenir d’autres acteurs parmi lesquels Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, respectivement Daredevil et le Caïd. Voici le reste du casting :

Alaqua Cox : Maya Lopez alias Echo

Zahn McClarnon : William Lopez, le père de Maya

Vincent D’Onofrio : Wilson Fisk alias le Caïd

Charlie Cox : Matt Murdock alias Daredevil

Chaske Spencer

Tantoo Cardinal

Devery Jacobs : Julie

Cody Lightning

Graham Greene

À lire > Marvel est mécontent de Daredevil Born Again, la série est en danger

🦸‍♀️ Quels sont les pouvoirs de l’héroïne de la série Echo ?

©Marvel Studios 2023

Echo dispose de pouvoirs axés sur le combat, voici une partie de ses capacités :

Elle est dotée d’un pouvoir de mimétisme qui lui permet de copier les mouvements, les compétences et les talents de n’importe qui

qui lui permet de copier les mouvements, les compétences et les talents de n’importe qui Elle est experte en arts martiaux, en danse et en tir depuis qu’elle a copié des experts comme Daredevil, Wolverine ou le Punisher

Elle a été élevée par le Caïd qui l’a manipulée pour qu’elle soit son arme contre Daredevil

pour qu’elle soit son arme contre Daredevil Elle a notamment pris l’identité de Ronin, comme Hawkeye dans Avengers : Endgame, et a rejoint des groupes comme les Secret Avengers ou les Thunderbolts

À lire > Marvel veut faire revenir Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson pour sauver les Avengers

📖 Quelle est l’histoire de la série Echo ?

©Marvel Studios 2023

Echo se concentre sur les origines de Maya Lopez aka Echo dont le comportement à New York la rattrape dans sa ville natale. Elle est désormais poursuivie par Wilson Fisk alias le Caïd et va devoir faire face à son passé tout en renouant avec ses origines autochtones en embrassant le sens de la famille et de la communauté.

🖼️ D’autres images de Alaqua Cox dans la série Echo

Disney+ a livré d’autres images qui mettent en scène Alaqua Cox dans la peau de l’héroïne en attendant la sortie de la série Echo.