Helldivers 2 : des rayons lasers tombent du ciel et déciment les joueurs, que se passe-t-il vraiment ?

En plus des Chargeurs ou des Titans corrosifs, les joueurs de Helldivers 2 doivent composer avec des Terminides volants introduits dans la dernière mise à jour du shooter. Ces adversaires se font assez rares en mission, mais ils représentent bien une nouvelle menace pour la démocratie.

Et si on vous disait qu’au-delà des ennemis et des tirs de vos alliés, il faut aussi vous méfier d’étrangers lasers bleus venus de très loin, voire du ciel ? De plus en plus de soldats de la Super-Terre mentionnent ces étranges lasers.

Les Illuminés de retour ? Les joueurs de Helldivers 2 attaqués par des rayons lasers

Arrowhead avait déjà caché aux joueurs l’introduction des Terminides volant en ne mentionnant pas leur arrivée dans les notes du dernier patch de Helldivers 2. Visiblement, le studio s’est montré encore plus cachotier que ça, puisque de plus en plus de joueurs remarquent que d’étranges tirs lasers bleus tombent du ciel.

Un joueur est parvenu à capturer le phénomène, suscitant la curiosité de nombreux joueurs sur Reddit. « J’en ai eu un qui m’a tué instantanément lors d’une mission en passant à travers mon bouclier », rapporte l’un d’eux.

Pour certains, cela ne fait aucun doute : les Illuminés sont de retour. Pour rappel, il s’agit d’une faction issue d’une civilisation avancée capable d’utiliser des boucliers, de créer des illusions et justement de tirer des rayons lasers bleus, notamment grâce à ses snipers.

Une théorie particulièrement crédible, même si un PNJ du jeu affirme que les Illuminés n’existent plus. Tout comme Johan Pilestedt, le directeur créatif de Helldivers 2, qui va jusqu’à nier la présence des lasers bleus après avoir fait de même pour les Terminides volants. « Les rayons bleus ne sont pas réels, ils ne peuvent pas vous blesser », assure-t-il sur X.

La communauté peut prendre ces quelques mots de Johan Pilestedt comme une confirmation que les Illuminés sèment bien la terreur dans Helldivers 2, qui cartonne toujours sur Steam. Bonne chance aux joueurs pour réussir à débusquer les snipers de la faction déjà redoutable dans le premier opus.