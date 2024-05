Helldivers 2 : un compte PlayStation Network est désormais obligatoire sur Steam, la pilule ne passe pas

© PlayStation

Helldivers 2, le jeu de tir en équipe acclamé par la critique, a conquis le cœur des joueurs PlayStation et PC alike (et le mien, par ailleurs). Mais voilà, Sony vient de jeter un pavé dans la mare en annonçant que la création d’un compte PlayStation Network sera obligatoire pour continuer à jouer.

Une décision qui a évidemment suscité l’ire de nombreux joueurs PC, qui se sentent lésés et contraints de se plier aux exigences de la multinationale japonaise.

Pour jouer à Helldivers 2 sur Steam, vous aurez désormais besoin d’un compte PSN

Ainsi, à compter du 6 mai, tous les nouveaux joueurs de Helldivers 2 sur Steam seront obligés de connecter leur compte Steam à un compte PlayStation Network. Les joueurs Steam actuels commenceront à voir apparaître la demande de connexion obligatoire à partir du 30 mai et devront avoir lié leur compte Steam à un compte PlayStation Network avant le 4 juin.

Les comptes PlayStation Network sont toutefois gratuits et faciles à créer :

Rendez-vous sur le site Web du PlayStation Network : https://www.playstation.com/en-us/support/account/create-account-for-psn/ Sélectionnez votre pays et votre langue dans les menus déroulants en bas de la page. Cliquez sur “Créer un compte” dans le coin inférieur droit de la page. Suivez les instructions à l’écran en renseignant les informations demandées, telles que votre date de naissance, votre adresse e-mail et un mot de passe. Assurez-vous de lire et d’accepter les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité de Sony. Cliquez sur “Confirmer” pour finaliser la création de votre compte.

Sony, de son côté, se justifie en invoquant une clause présente dès le départ dans la description du jeu, stipulant la nécessité d’un compte PSN. Un argument technique certes valable, mais qui ne fait pas oublier les motivations plus mercantiles de la firme.

En effet, en obligeant des milliers de joueurs PC à créer un compte PSN, Sony s’assure d’étendre son influence et de récupérer de précieuses données sur ces nouveaux utilisateurs. Une stratégie qui s’inscrit parfaitement dans la course aux données qui caractérise l’ère numérique actuelle.

Du côté des joueurs PC, la grogne est palpable. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Reddit, nombreux sont ceux qui expriment leur frustration et leur incompréhension face à cette décision imposée. La frustration est d’autant plus grande que le jeu a rencontré un franc succès sur leur plateforme, et qu’ils se sentent désormais un peu traités comme des citoyens de seconde zone.

Pour les joueurs PC qui refusent de créer un compte PSN, il n’y aura malheureusement pas d’autre alternative que de cesser de jouer à Helldivers 2. L’éditeur n’a pas prévu de faire marche arrière et la décision semble irréversible.

Rappelons enfin qu’un hotfix a été déployé suite à la grosse mise à jour du 29 avril.