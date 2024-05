Helldivers 2 : des centaines de pays ne peuvent toujours pas acheter le jeu sur Steam, Sony doit réagir

Le triomphe des joueurs PC sur l’obligation de compte PSN pour Helldivers 2 est terni par l’exclusion de plus de 170 régions. La question du PSN sur PC reste brûlante, avec l’arrivée imminente de Ghost of Tsushima et ses exigences de compte PSN pour le mode multijoueur. Sony doit trouver une solution inclusive pour apaiser les tensions.