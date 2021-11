Henry Cavill voudrait travailler pour Marvel en tant que Captain Britain

« Je ne choisirais jamais un personnage de Marvel qui est déjà joué par quelqu’un d’autre, parce que tout le monde fait un travail incroyable. Cependant, j’ai Internet et j’ai vu les diverses rumeurs sur Captain Britain et ce serait très amusant de jouer dans une version cool et modernisée – comme la façon dont ils ont modernisé Captain America. Il y a quelque chose d’amusant là-dedans, et j’adore être britannique. »

Montage photo – Crédit : Marvel

Brian Braddock alias Captain Britain tire ses pouvoirs de l’Amulet of Might, un artefact que lui a offert le magicien Merlyn après un accident de moto, lui permettant de protéger sa nation européenne. En règle générale, ses pouvoirs clés incluent la super force, le vol, le tir de faisceaux d’énergie et la capacité de produire des champs de force.

Captain Britain est le rôle parfait pour Cavill

Captain Britain est une figure fascinante de l’univers Marvel, du fait qu’il a été créé expressément pour le marché britannique de la bande dessinée, où il avait sa propre série hebdomadaire, Captain Britain Weekly. Captain Britain a été créé par le célèbre créateur de X-Men, Chris Claremont, et Alan Moore de Watchmen. Plus tard, le grand public Marvel l’a ajouté à leur liste et Claremont en a fait un incontournable d’Excalibur, un spin-off de X-Men se déroulant au Royaume-Uni.

Au fil des ans, il a eu quelques interprétations et variantes différentes, mais la forme la plus populaire est un personnage qui possède une force surhumaine comme Superman. En d’autres termes, Henry Cavill conviendrait parfaitement au rôle.

Captain Britain en couverture – Crédits : Marvel

Henry Cavill est un acteur en vogue mais…

Henry Cavill joue actuellement dans The Witcher, qui lancera bientôt sa deuxième saison (diffusée sur Netflix le 17 décembre 2021), et il reprendra son rôle de Sherlock Holmes dans la suite d’Enola Holmes. Il va également jouer dans une nouvelle version de Highlander, et il y a de bonnes chances qu’il n’en ait pas fini avec la franchise Mission: Impossible.

A lire aussi > De Superman à The Witcher, évolution de l’entraînement d’Henry Cavill

L’acteur est devenu un nom incontournable pour les films et séries d’action de genre. Mais l’ancienne star de DC est-elle prête à changer de camp ?

…dans une situation incertaine

Dans l’état actuel des choses, l’avenir de Cavill en tant que Superman n’est pas clair, Ta-Nehisi Coates écrivant un nouveau film et Michael B. Jordan développant sa propre série Superman pour HBO Max. Cela peut laisser de côté Cavill en ce qui concerne l’avenir du DCEU, mais cela libérerait également potentiellement son emploi du temps pour jouer le rôle d’un personnage de Marvel.

Source : superherohype