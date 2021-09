Henry Cavill dévoile son entraînement physique pour apparaître torse nu à l’écran

Henry Cavill a révélé ses secrets d’entraînement physique pour se préparer aux longues journées de tournage et aux scènes où il apparaît torse nu en faisant le meilleur effet possible. L’acteur suit une alimentation et une préparation bien précises.

De Superman à Geralt de Riv dans The Witcher, Henry Cavill se doit de rester en excellente forme pour jouer ces rôles musclés à la perfection. Il y a quelques jours, l’acteur britannique a révélé son entraînement physique intense quand il doit se lever à 4h du matin tous les jours afin de s’entraîner avant une journée de tournage.

Henry Cavill dans The Witcher – Crédit : Netflix

La star de The Witcher a accordé une interview à Bodybuilding.com sur cet entraînement physique si particulier qu’il suit à la lettre. Il a révélé ses secrets de préparation physique et d’alimentation pour tenir pendant les longues journées de tournage. L’acteur britannique en a aussi profité pour expliquer comment il se prépare aux scènes où il apparaît torse nu. L’objectif est de donner le meilleur effet possible à l’écran avec un entraînement très spécifique. D’ailleurs, à la déception des fans, Henry Cavill n’apparaîtra plus torse nu dans sa baignoire pour la saison 2 de The Witcher.

Henry Cavill a perfectionné son entraînement physique depuis son rôle de Superman dans Man of Steel

Henry Cavill a dévoilé que son entraînement physique est ajusté en fonction de son travail d’acteur. Il a expliqué que : « cela dépend de ce que j’essaie d’atteindre, du niveau où j’en suis avec mon corps et du temps dont je dispose. Parce que, plus je m’enfonce dans un travail, si c’est un travail difficile et particulièrement chronophage et éprouvant, alors je demande à mon coach de programmer les choses légèrement différemment. Donc, je vais m’entraîner quatre fois par semaine au lieu de six et le quatrième jour, il peut y avoir un entraînement très simple des bras et des épaules. C’est un peu fatigant, mais ça permet d’avoir une meilleure apparence physique ».

En effet, Henry Cavill ne peut pas se permettre de suivre de longues séances éprouvantes quand il tourne beaucoup. Comme il l’a dit, il risquerait d’avoir « besoin d’une sieste immédiatement » après être sorti de la salle de sport et cela n’est évidemment pas idéal. En ce qui concerne les scènes où il apparaît torse nu, Henry Cavill a révélé qu’il utilise des techniques de bodybuilding pour une préparation optimale.

« Avec un entraînement en hypertrophie, un entraînement de bodybuilding, je continue à travailler vers une esthétique, je suis en mesure de créer cette esthétique requise pour une scène torse nu plus tard dans le tournage tout en étant capable de performer au quotidien et de m’assurer que je fais les choses au mieux de mes capacités », a-t-il expliqué. Henry Cavill a aussi précisé qu’il suit une alimentation saine et prend des compléments alimentaires avec quelques « cheat meals » de temps à autre pour relâcher la pression. Il apprécie notamment le « Sunday roast » qui est le rôti du dimanche britannique traditionnel.

Source : Cinema Blend