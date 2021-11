Hocus Pocus 2 : Sarah Jessica Parker dévoile le retour de son look iconique

« Oui petits enfants, suivez-moi, venez ! » : Personne n’a oublié l’entêtant refrain de Sarah Sanderon, alias Sarah Jessica Parker dans le cultissime Hocus Pocus. Bonne nouvelle : la sorcière à la chevelure peroxydée sera bel et bien de retour dans la suite tant attendue de la franchise. Alors que la construction des décors se poursuit, les comédiennes sont déjà à pied d’oeuvre. Essayages costumes et transformations physiques : tout semble promettre un retour en fanfare. Mais Parker aime visiblement jouer avec les nerfs des fans. En effet, l’actrice a partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux, dévoilant quelques indices sur son look.

Sarah Sanderson est enfin de retour ! – Crédit : Walt Disney Studios

La plus vénéneuse des sœurs Sanderson retrouvera visiblement sa tenue et sa perruque originale. Malgré de longues années d’absence, nos trois sorcières semblent encore en avoir sous le pied !

Hocus Pocus 2 : les comédiennes se préparent

« Je ne peux pas vous en montrer plus, nous n’en sommes qu’au premier stade » peut-on lire sur la page Instagram de la comédienne. En effet, ses photos ne montrent que quelques discrets indices. Entre pots de fond de teint et mèches de cheveux, on devine à peine les éléments du look de la sorcière. Mais rien ne semble avoir changé. Sarah Sanderson semble être toujours accro au maquillage outrancier. Et sa chevelure n’a rien perdu de sa blondeur originelle. Si nos trois mégères sont restées en sommeil pendant plus de 20 ans, leur retour promet déjà d’être grandiose.

Crédit : Instagram / @Sarahjessicaparker

Malgré l’absence du comédien Omri Katz, de nombreuses figures feront leur retour. On peut notamment compter sur la présence de Billy, le gentil zombie et ancien amant de Winifred. Mais le film introduira de nombreux nouveaux visages, à l’instar de la comédienne Hannah Waddingham. Côté synopsis, c’est encore le mystère le plus total. On sait simplement que de nombreuses séquences mettront à l’honneur la célèbre chasse aux sorcières à Salem.

Visiblement, Hocus Pocus 2 sera fidèle aux codes du premier opus. Encore un an de patience avant de découvrir le résultat final !

Source : Screenrant