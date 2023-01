Hogwarts Legacy : en première place des ventes Steam, le jeu se fait saboter avant sa sortie

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est l’un des jeux les plus attendus de l’année. Le RPG en monde ouvert dans l’univers d’Harry Potter sortira le 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series et le 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One. Sur Steam, Hogwarts Legacy est tellement populaire qu’il occupe déjà la première place des ventes. Néanmoins, le jeu se fait saboter par les « haters » qui appellent au boycott.

Hogwarts Legacy © Warner Bros. Games

Comme son nom l’indique, Hogwarts Legacy se déroulera dans la célèbre école de sorcellerie. Harry Potter ne sera cependant pas présent dans le jeu. Et pour cause, le RPG se déroulera dans les années 1800, soit bien avant la naissance d’Harry Potter et de ses amis sorciers. En tout cas, il ne fait aucun doute que le jeu va beaucoup diviser les joueurs à sa sortie, entre ceux qui veulent le boycotter et ceux qui sont impatients de se plonger dans l’univers magique.

Les joueurs ajoutent des tags négatifs à Hogwarts Legacy sur Steam

Les utilisateurs Reddit ont été les premiers à se rendre compte du sabotage de Hogwarts Legacy sur Steam. Comme le jeu n’est pas encore sorti, les haters ne peuvent pas écrire des évaluations négatives. Ils ont donc trouvé un moyen ingénieux pour critiquer le jeu développé par Avalanche Software. En fait, ils se servent des tags pour détruire le jeu avant sa sortie.

Sur Steam, la fonctionnalité des tags permet de décrire un jeu. Par exemple, un jeu comme Hogwarts Legacy a les tags « Monde ouvert », « Fantasy », « Magie », « RPG » ou encore « Aventure ». En cliquant sur un tag, les utilisateurs peuvent découvrir tous les autres jeux du même genre. Les joueurs peuvent aussi ajouter des tags qui n’ont rien à voir avec le jeu. C’est ce qu’il se passe avec Hogwarts Legacy. Comme l’utilisateur Reddit « u/Boring-Ad-49 » l’a noté, Hogwarts Legacy a reçu des tags négatifs tels que « protagoniste vilain », « capitalisme », « horreur psychologique » et « NSFW » (ce qui signifie Not Safe for Work pour les contenus qui ne peuvent pas être vus en public).

Les tags définis par les joueurs pour Hogwarts Legacy sur Steam © u/Boring-Ad-49 / Reddit

Le sabotage d’Hogwarts Legacy est évidemment en rapport avec J.K. Rowling. Accusée de transphobie, l’autrice est au cœur d’une controverse. Mais pourquoi s’en prendre au jeu ? En fait, J.K. Rowling va toucher des royalties sur Hogwarts Legacy. C’est pour ça que certains joueurs appellent à boycotter le RPG dès sa sortie.

Source : Reddit