Les jeux vidéo à venir sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC

L’année 2022 a été riche en sorties vidéoludiques. Elden Ring, God of War Ragnarök, Bayonetta 2, Stray, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part l, etc. Impossible de citer tous les jeux parus l’an dernier, aussi bien sur PC, Xbox, PlayStation que sur Nintendo Switch. Mais les studios n’en ont pas terminé avec les joueurs et préparent une grosse année 2023 en termes de sortie.

Si le calendrier complet n’est pas encore connu, plusieurs titres à venir ont déjà une date. On vous propose donc un récapitulatif des jeux à venir en 2023 !

Janvier 2023

9 janvier :

Scrap Riders (PC, Nintendo Switch)

Fears to Fathom (PC)

10 janvier :

Glimmer in Mirror (PC)

11 janvier :

Children of Silentown (PC)

Drago Noka (PC)

GROSS (PC)

13 janvier :

Dragon Ball Z Kakarot (PS5, Xbox Series X/S)

One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

19 janvier :

A Space for the Unbound (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Persona 4 Golden (PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Colossal Cave (PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable (PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

20 janvier :

Fire Emblem Engage (Nintendo Nintendo Switch)

Monster Hunter Rise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

24 janvier :

Forspoken (PS5, PC)

26 janvier :

OddBallers (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Amazon Luna)

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

27 janvier :

Dead Space (PS5, Xbox Series X/S, PC)

31 janvier :

Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox One, Xbox Series X/S)

Inkulinati (Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Mac)

Raiden 4 x Mikado Remix (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Season: A Letter to the Future (PS4, PS5, PC)

Pas de date précise :

Birth (PC)

Février 2023

2 février :

Cuddly Forest Friends (Nintendo Switch)

Deliver Us Mars (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

10 février :

Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

14 février :

Blanc (Nintendo Switch, PC)

16 février :

Theatrhythm Final Bar Line (Nintendo Switch, PC)

17 février :

Tales of Symphonia Remastered (Nintendo Switch)

Wild Hearts (PS5, Xbox Series X/S, PC)

21 février :

Atomic Heart (Atomic Heart, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

22 février :

Digimon World: Next Order (Nintendo Switch, PC)

Horizon Call of the Mountain (PSVR2)

Resident Evil Village (PSVR2)

23 février :

Blood Bowl 3 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

Company of Heroes 3 (PC)

Sons of the Forest (PC)

24 février :

Kirby’s Return To Dreamland Deluxe (Nintendo Switch)

Octopath Traveler 2 (PS4, PS5, Nintendo Switch, PC)

28 février :

Destiny 2: Lightfall — February 28 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Scars Above — February 28 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Mars 2023

3 mars :

The Last of Us Part 1 (PC)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

7 mars :

Melon Journey: Bittersweet Memories (PC)

9 mars :

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

Skull and Bones (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

17 mars :

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Nintendo Switch)

Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series X/S, PC)

22 mars :

Have a Nice Death (Nintendo Switch, PC)

24 mars :

Resident Evil 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

30 mars :

Bat Boy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

Pas de date précise :

Chicken Journey (PC)

Highwater (PC)

4 avril :

Meet Your Maker (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

14 avril :

Mega Man Battle Network Legacy Collection (PS4, Nintendo Switch, PC)

15 avril :

Star Trek: Resurgence (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

18 avril :

God of Rock (PC)

19 avril :

Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5)

25 avril :

Afterimage (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC)

Roots of Pacha (PC)

28 avril :

Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Pas de date précise :

Mail Time (Nintendo Switch, PC)

Mai 2023

9 mai :

Midautumn (PC)

12 mai :

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

26 mai :

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Juin 2023

1er juin :

Esophaguys (PC)

2 juin :

Street Fighter VI (PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC)

6 juin :

Diablo IV (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

22 juin :

Final Fantasy XVI (PS5)

Prévus pour 2023 sans date précise :