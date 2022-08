Hogwarts Legacy : Harry Potter sera-t-il présent dans le futur RPG ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard – Crédit : Warner Bros. Interactive Entertainment

Cela fait déjà deux ans que le RPG magique a été annoncé en grande pompe. Mais Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se fait encore attendre. Ce RPG en monde ouvert nous plongera dans l’école de sorcellerie chère à J. K. Rowling. Prévu initialement pour 2021 puis pour fin 2022, le jeu sortira finalement le 10 février 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC avant de débarquer sur Switch un peu plus tard.

Mais de quoi parle-t-on exactement ? Dans Hogwarts Legacy, vous incarnez un étudiant qui suit sa scolarité à Poudlard. Après avoir personnalisé votre personnage, vous participerez aux cours habituels que suivent les jeunes sorciers (sortilèges, potions, défense contre les forces du mal, botanique, etc).

Peaufiner votre style de combat ne sera d’ailleurs pas du luxe face aux menaces qui se dresseront sur chemin, entre les mages noirs, les trolls et les gobelins. Il sera même possible de lancer des sortilèges impardonnables dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Pas de Harry Potter dans Hogwarts Legacy

Les fans de la franchise se posent invariablement cette question. Croisera-t-on Harry Potter, Ron et Hermione dans les couloirs de Poudlard ? Eh bien, non ! Hogwarts Legacy se déroulant dans les années 1800, les trois acolytes ne sont pas encore nés. Le sorcier à lunettes et ses deux amis n’apparaîtront donc pas en personnages jouables ni en PNJ. Au vu de la temporalité choisie, il y aura d’ailleurs peu de protagonistes connus des lecteurs si ce n’est le fantôme Nick Quasi-sans-tête que l’on peut apercevoir dans la bande-annonce.

À noter que Dumbledore commence officiellement sa scolarité en 1892 à Poudlard. Il est toutefois peu probable que l’on croise le sorcier mythique dans le jeu. Exploration, vol sur un balai, énigmes, créatures magiques… Alors que vous façonnerez votre destin de sorcier, il faudra composer avec une sacrée menace. L’élève que vous incarnerez possédera « la clé d’un ancien secret » susceptible de détruire le monde des sorciers…