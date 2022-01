Honor Magic V : un gros leak dévoile sa fiche technique et son prix avant son lancement

Honor Magic V en orange © DR

Il aura seulement fallu quelques jours pour que la fiche technique et le prix du Honor Magic V se retrouve en ligne, en amont de sa présentation officielle qui aura lieu le 10 janvier 2022.

En l’occurrence, c’est l’informateur Ishan Agarwal qui a dévoilé aujourd’hui les toutes premières images et informations (« officielles » nous annonce-t-il) du smartphone de la marque chinoise, qui ressemble, comme c’était pressenti, au Samsung Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Honor Magic V : design et fiche technique

Ainsi et selon nos informations, le Magic V sera alimenté par un SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, tout comme le Motorola Edge X30. En termes de design, l’appareil affiche une épaisseur de 6,7 mm une fois déplié (6,4 mm pour le Z Fold 3) et un poids de 293 grammes sur la balance (271 g pour le Z Fold 3).

L’écran principal du Honor Magic V fait 7,9 pouces, avec une résolution de 2272 x 1984 pixels. Il profite d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Quant à l’écran externe, celui-ci mesure 6,45 pouces, en 2560 x 1080 pixels, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. Selon Ishan Agarwal, les deux écrans du smartphone sont fabriqués par BOE Technology, une entreprise chinoise numéro un au monde en termes de fabrication d’écrans plats, devant Samsung et LG — elle affichait une part de marché de 21 % en 2019 (source).

Honor Magic V © mysmartprice, Ishan Agarwal

L’Honor Magic V profite d’une configuration à trois caméras, chacune en 50 mégapixels : un capteur principal, un ultra-grand-angle et un troisième en Spectrum Enhanced, une technologie qui booste le rendu des couleurs. La caméra à selfie fait 42 mégapixels.

Du côté de la batterie, l’Honor Magic V se dote d’une batterie de 4750 mAh, contre 4400 mAh pour le Z Fold 3. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide en 66 W. On retrouve également des hautparleurs DTS:X pour la partie son.

Honor Magic V : prix et disponibilté

Selon une photo volée de la conférence repérée sur Weibo, le Honor Magic V sera proposé au prix de 13 999 yuans, soit environ 1945 €, en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone sera proposé à 14 999 yuans, soit approximativement 2080 €, avec 512 Go de stockage. Un prix qui n’est pas forcément donné donc, puisque par défaut, en France, la version avec 256 Go de stockage du Samsung Galaxy Z Fold 3 est vendue au prix de 1 799 €.

Il devrait être disponible en trois coloris, à savoir en orange, noir et argent, si l’on en croit les premiers visuels divulgués. Quant à son éventuelle disponibilité en dehors de Chine, celle-ci reste totalement inconnue à ce jour.

