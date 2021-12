Motorola Edge X30 : le smartphone avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1 se dévoile en image

Motorola n’a pas attendu le lancement officiel pour dévoiler la première image de son prochain smartphone haut de gamme, le Motorola Edge X30. On sait déjà à quoi va ressembler son écran, ainsi que certaines de ses caractéristiques techniques.

Motorola Edge X30 – Crédit : Weibo

Avant le lancement, le directeur général de Lenovo Chine pour la division mobile, Chen Jin, a partagé une image sur son compte Weibo personnel qui dévoile l’écran du Motorola Edge X30. Il semble différent des versions précédentes.

D’après les informations du responsable de la marque, le Motorola Edge X30 sera équipé d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,67 pouces. Ce dernier prendra en charge un taux de rafraichissement de 144 Hz, comme c’était le cas du Motorola Edge 20 que nous avions pu tester il y a quelques mois. Cependant, plutôt que d’avoir un poinçon dans le coin supérieur gauche, Motorola aurait décidé de le placer au centre sur cette génération.

On remarque également que le smartphone semble très symétrique, puisque les bordures inférieures et supérieures ont la même taille. Comme l’indiquaient les fuites précédentes, l’appareil sera un des premiers à être équipé du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, mais Xiaomi devrait être le premier à sortir son prochain Xiaomi 12.

Une batterie généreuse avec une recharge ultra rapide

En amont de la présentation du smartphone qui aura lieu le 9 décembre prochain, Motorola a déjà partagé quelques caractéristiques techniques de son smartphone. On sait qu’il sera alimenté d’une batterie de 5000 mAh, et qu’elle sera compatible avec une recharge rapide filaire 68 W. C’est moins que le Xiaomi 11T Pro qui propose lui une recharge rapide 120 W, mais c’est beaucoup plus que certains autres concurrents comme le Galaxy S21 Ultra qui doivent se contenter de 25 W.

Côté photo, on s’attend à une caméra principale de 50 MP avec la stabilisation optique, un deuxième capteur de 5 MP ainsi qu’un troisième capteur de 2 MP. Les selfies seraient assurés par une caméra de 60 MP, un record sur les smartphones. Enfin, on sait que le SoC pourrait être accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage.

Il faudra attendre encore quelques jours avant que Motorola ne présente son smartphone. L’appareil devrait être disponible en Chine dès le 15 décembre prochain, puis sortir en début d’année dans d’autres pays comme la France. Il sera probablement accompagné d’une déclinaison encore plus haut de gamme, le Motorola Edge 30 Ultra.

Source : Weibo