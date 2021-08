Samsung dévoile les Galaxy Z Fold 3, Z Flip3 et ses écouteurs Galaxy Buds2

Samsung a levé le voile sur ses deux nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Tous deux sont propulsés par un Snapdragon 888 de Qualcomm, et sont pour la première fois certifiés IPX8

Samsung Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 – Crédit : Samsung

Le smartphone à clapet Galaxy Z Flip3 propose cette année un nouveau design avec un écran externe plus grand, de 1,9 pouce (512 x 260 pixels). L’écran principal est lui FHD+ (2460 x 1080 pixels) 120 Hz et mesure 6,7 pouces. Ce dernier est protégé par un verre Gorilla Glass Victus. Sa nouvelle charnière lui permettrait d’être plié 200 000 fois. Elle aurait donc une durée de vie approximative de 5 ans, à raison de 100 pliages par jour.

Au dos, on retrouvera deux capteurs de 12 MP, un grand-angle et un ultra grand-angle. À l’avant, la partie selfie sera gérée par un capteur de 10 MP. L’autonomie sera, elle, assurée par une petite batterie de seulement 3300 mAh, qui sera comme le Galaxy Z Fold3 compatible avec la recharge sans fil.

Le Galaxy Z Fold3, le fleuron haut de gamme de Samsung

Le Galaxy Z Fold3 est équipé d’un écran principal AMOLED de 7,6 pouces LTPO 120 Hz protégé par du Gorilla Glass Victus. L’écran externe est lui aussi AMOLED LTPO 120 Hz, mais mesure 6,2 pouces. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4400 mAh, ce qui pourrait être juste pour tenir une journée complète.

Le Galaxy Z Fold3 est le premier smartphone de Samsung avec une caméra sous l’écran de 4 MP. À l’arrière, on retrouvera 3 capteurs de 12 MP, dont un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Le Galaxy Z Fold3 est également le premier smartphone pliant de Samsung à être compatible avec les stylets S Pen.

Galaxy Buds2 : réduction de bruit active et petite autonomie au programme

Galaxy Buds2 – Crédit : Samsung

Les Galaxy Buds2 avaient également vu leur fiche technique être dévoilée avant l’annonce officielle. Un utilisateur en Égypte avait même réussi à acheter et à déballer les écouteurs. Les écouteurs utilisent 3 microphones, un woofer de 11 mm et d’un tweeter de 6,5 mm, et seront certifiés IPX7 pour la résistance aux éclaboussures et à la transpiration.

Chacun des écouteurs est équipé d’une batterie de 61 mAh et offre une autonomie de 5 heures. Cependant, grâce au boîtier et sa batterie de 472 mAh, vous devrez pouvoir profiter d’une autonomie totale de seulement 18 heures avec l’annulation de bruit active, et 28 heures si celle-ci est désactivée. La recharge filaire permet de retrouver une heure d’autonomie aux écouteurs en 5 minutes de recharge. Le boîtier est également compatible avec la recharge sans fil via la norme Qi.

À quels prix sont proposés les Galaxy Z Fold3, Z Flip3 et Buds2 ?

Samsung a baissé le prix de ses nouveaux produits sur cette génération. En effet, le Galaxy Z Fold3 sera proposé à 1799 euros dans sa version 256 Go, et 1899 euros pour la version 512 Go. Pour rappel, le Galaxy Z Fold2 était vendu 2020 euros l’année dernière.

Le Galaxy Z Flip3 est celui qui profite de la baisse de prix la plus drastique. En effet, il coûte près d’un tiers de moins que le Galaxy Z Flip2, qui était sorti à 1499 euros. En effet, on le retrouvera le nouveau modèle à 1059 euros pour la version 128 Go et 256 Go pour la version 256 Go.

Les Galaxy Buds2 voient aussi leur prix baisser par rapport à la génération précédente, puisqu’ils ne coûtent désormais que 149 euros, contre 169 euros pour les Galaxy Buds+.

Source : Samsung