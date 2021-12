Qualcomm annonce un Snapdragon 8 Gen 1 survitaminé

Alors que l’année 2021 se termine, certains constructeurs avaient encore des annonces majeures à faire. C’est le cas notamment de Qualcomm et de son dernier SoC, dont l’appellation a changée comme prévu. Le Snapdragon 8 Gen 1 prend donc le relais du 888+ comme fleuron de la marque et devrait équiper les prochains smartphones des plus grandes marques, en dehors d’Apple bien évidemment.

Qualcomm a annoncé la plateforme mobile la plus évoluée existante à ce jour. Crédit : Qualcomm

Le fabricant a déclaré que son SoC « fournira des performances de connectivité, photographie, intelligence artificielle, jeux, son et sécurité jamais atteintes dans un smartphone ». Les premiers smartphones utilisant le SoC devraient bientôt faire leur apparition. Xiaomi devrait annoncer le Xiaomi 12, et Motorola un nouveau modèle, d’ici la fin de l’année.

Une connectivité et une capacité de traitement poussées à l’extrême

Le SoC de Qualcomm sera le premier à embarquer un modem-RF 5G capable de supporter des débits de 10 Gigabits par seconde. Il sera également compatible avec les dernières normes WiFi 6 et 6E offrant des débits jusqu’à 3,6 Gigabits par seconde pour une fluidité sans faille.

Les téléphones actuels ont tendance à proposer des modules photo et vidéo de plus en plus performants. Il suffit de voir ce que donne le Google Pixel 6 dans ce domaine pour comprendre qu’il s’agit d’un véritable enjeu pour les fabricants. La nouvelle plateforme, embarquant le premier ISP 18-bit mobile, permet de capturer 4000 fois plus de données en provenance de la caméra. Cela se traduit par la capacité d’enregistrer des vidéos en 8K HDR et d’utiliser le format HDR10+. Vous aurez également la possibilité d’ajouter un effet Bokeh (floutage de l’arrière-plan) directement à vos vidéos. Enfin, un ISP basse consommation, dédié au blocage/déblocage permanent et automatique du téléphone, détectera en permanence la présence de votre visage.

L’intelligence artificielle n’est pas en reste puisque le nouveau Snapdragon offre des performances largement supérieures à son prédécesseur. Ce surplus de puissance profitera à la partie photo bien évidemment, mais aussi à des applications médicales comme la détection de risque d’asthme, de dépression ou de contamination virale (comme le Covid-19).

Une puce adaptée aux jeux prémium

Le domaine du jeu vidéo n’a pas été oublié non plus. Le nouveau GPU Adreno offre un gain de 30 % de performance et 25 % d’énergie consommée en moins. Selon Qualcomm, le SoC est capable de fournir deux fois plus d’images pour une consommation équivalente à celle du modèle précédent. D’autres optimisations se chargent d’apporter un maximum de possibilité aux développeurs de jeux.

Pour ce qui est du son, le SoC embarque la technologie Bluetooth 5.2 et l’aptX Lossless Technology afin d’offrir un son de qualité CD, sans perte et sans fil. Il embarquera aussi en exclusivité la nouvelle technologie LE permettant de faciliter la vie des streamers.

Enfin, la puce offre un nouveau moteur de gestion de la confiance envers les applications et services afin d’offrir un environnement sécurisé aux utilisateurs. Le Snapdragon 8 Gen 1 est aussi le premier SoC à être certifié Android Ready SE – un standard pour les clés numériques automobiles, permis de conduire et d’autres données sensibles dans le même genre.

Source : techpowerup