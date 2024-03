Horizon Forbidden West : voici les configurations recommandées sur PC, prêt pour le 21 mars ?

L’Ouest Prohibé n’attend plus que vous ! Préparez-vous à explorer des contrées sauvages et à affronter des machines redoutables dans la peau d’Aloy. Horizon Forbidden West débarque sur PC le 21 mars prochain, et il est temps de vérifier si votre machine est prête pour le défi.

Horizon Forbidden West arrive sur PC : les configs

Le 21 mars 2024, Horizon Forbidden West, l’un de ceux que nous avions le plus apprécié en 2022, s’ouvre enfin aux joueurs PC. Cette suite réussie d’Horizon Zero Dawn promet une aventure encore plus grande et plus immersive, avec des graphismes époustouflants, un gameplay raffiné et une histoire captivante. Mais avant de vous lancer dans l’Ouest Prohibé, voici la configuration requise pour profiter pleinement de ce jeu exceptionnel.

Horizon Forbidden West : les configurations minimales et recommandées sur PC

Voici un aperçu des configurations recommandées pour différents niveaux de performance :

Minimum (720p / 30 FPS) : Processeur : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Mémoire : 16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon RX 5500XT 4 Go Stockage : 150 Go SSD

Recommandée (1080p / 60 FPS) : Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire : 16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 Stockage : 150 Go SSD

Haute (1440p / 60 FPS / 4K / 30 FPS) : Processeur : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X Mémoire : 16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Stockage : 150 Go SSD

Très Haute (4K / 60 FPS) : Processeur : Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Mémoire : 16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT Stockage : 150 Go SSD



Vous pouvez préacheter la version PC de Horizon Forbidden West Complete Edition ou l’ajouter à votre liste de souhaits dès maintenant sur Steam et l’Epic Games Store. La Complete Edition inclut le jeu de base et l’extension Burning Shores, ainsi que le contenu bonus suivant :

Pour rappel, Horizon Forbidden West Complete Edition est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui vous plonge dans un univers post-apocalyptique peuplé de machines sauvages. Le jeu est la suite de Horizon Zero Dawn, sorti en 2017, et met en scène Aloy, une chasseuse intrépide qui doit affronter une nouvelle menace.

Bien que nous sommes sûrs que beaucoup ont déjà joué au premier jeu, il y en a probablement encore qui ne l’ont pas encore fait. Alors, faut-il jouer à Horizon Zero Dawn avant Horizon Forbidden West ?