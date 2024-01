Prince of Persia The Lost Crown : voici les configurations PC minimales et recommandées

La sortie de Prince of Persia: The Lost Crown est désormais imminente. Ubisoft vient de dévoiler les configurations minimales et recommandées pour jouer à ce metroidvania en 2,5D sur PC. Sans surprise, ce nouvel opus n’est pas très gourmand.

Ubisoft revient de plus belle en ce début d’année avec un nouvel opus d’une franchise adorée. Présenté lors de l’Ubisoft Forward 2023, Prince of Persia: The Lost Crown sortira dans quelques jours sur consoles et PC. Le studio s’est inspiré des premiers volets de la série en développant un metroidvania en 2,5D aux graphismes évidemment bien plus léchés que jadis.

Celui-ci vous mettra aux commandes de Sargon, un membre des Immortels, l’escouade d’élite de la reine perse. Vous partirez à la rescousse du prince Ghassam enlevé. Entre sauts chaloupés, combats intenses et énigmes, vous aurez du pain sur la planche avant de voir le bout de cette nouvelle aventure. Pour vaincre vos ennemis avec des combos puissants, vous devrez notamment exploiter vos Pouvoirs du Temps et vos compétences de combat spéciales. Voici quelques images de gameplay :

A lire > Notre guide d’achat des meilleurs PC portables gamer du marché

Quelles configurations PC pour Prince of Persia The Lost Crown ?

Pour rappel, le jeu sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Amazon Luna et PC Windows le 18 janvier prochain. Les membres Ubisoft+ qui ont précommandé la version Deluxe pourront s’y frotter dès le 15 janvier. Information importante, le studio vient tout juste de dévoiler les configurations minimales, recommandées et ultra pour son futur titre. Etant en 2,5D, il ne sera logiquement pas trop gourmand :

Configuration minimale 1080p, 60 FPS

CPU : Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz

Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage nécessaire : 30 Go

Configuration recommandée 1440p, 60 FPS

CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage nécessaire : 30 Go

Configuration ultra 4K, 60 FPS

CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage nécessaire : 30 Go

Toujours dans la célèbre franchise, notez que le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est toujours en développement du côté d’Ubisoft Montréal. Aucune date de sortie n’a toutefois été révélée.