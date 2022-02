Horizon Forbidden West est attendu le 18 février sur PS4 et PS5. Mais à quelques jours de sa sortie, vous vous demandez peut-être s’il vaut mieux avoir joué au premier jeu avant de l’attaquer, ou non. On vous donne notre avis ici.

Horizon Forbidden West et Horizon Zero Dawn © DR / Guerrilla Games

C’est parti : les premières rafales de critiques sur Horizon Forbidden West sont parues dans la presse vidéoludique hier, annonçant un jeu fantastique et une suite magistrale à Horizon Zero Dawn. Vous pouvez d’ailleurs admirer 14 minutes de gameplay ici. Vu l’accueil du titre par la presse spécialisée, de nombreux joueurs seront probablement tentés de se plonger dans cette suite, le vendredi 18 février, lors de sa sortie.

Bien que nous soyons sûrs que beaucoup ont déjà joué au premier jeu, il y en a probablement encore qui ne l’ont pas encore fait. Alors, faut-il jouer à Horizon Zero Dawn avant Horizon Forbidden West ?

Ne passons pas par quatre chemins : la réponse est oui

La réponse courte la plus courte à cette question est un « oui », catégorique. En grande partie parce que ce ne sont pas des jeux autonomes : Horizon Forbidden West est une suite directe d’Horizon Zero Dawn. Autrement dit, les événements du premier jeu mènent aux événements du second, donc si Forbidden West est votre point d’entrée dans la série, vous allez avoir un peu de mal à bien situer le contexte, comprendre l’histoire, apprécier le lore.

Bien qu’Aloy s’apprête à rencontrer de nombreux nouveaux personnages dans Forbidden West, il y a également un certain nombre de visages qui vont revenir. Sans jouer au premier jeu, vous n’aurez aucune idée de qui sont ces personnes, ou pourquoi elles sont importantes. Il y a des chances pour qu’ils fassent des références aux événements du premier jeu, et il serait dommage de rater un certain nombre de segments de dialogue.

Et puis, c’est le bon moment. Zero Dawn en édition complète coûte 19,99 € sur le PS Store et doit se trouver à très petit prix sur Leboncoin. Si vous ne terminez pas Zero Dawn « à temps », Forbidden West restera toujours sur les étagères et son prix pourrait même descendre un peu, alors… Comptez tout de même une trentaine d’heures pour terminer l’histoire principale du premier jeu, le double pour tout boucler, sans compter les DLC.

En plus de cela, Horizon Zero Dawn est un jeu fantastique qui vaut vraiment la peine d’être joué. Très riche, il offre un monde de science-fiction immersif et réussi, un scénario original et crédible, des personnages attachants et surtout, un gameplay accrocheur qui aura fait son succès. Allez-y les yeux fermés.

