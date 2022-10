House of the Dragon : ce moment clé de l’épisode 8 a été improvisé

L’une des scènes les plus émouvantes de l’épisode 8 de House of the Dragon aura été improvisée, selon la réalisatrice de l’épisode. Il s’agit du moment où Daemon aide son frère Viserys, extrêmement souffrant, à aller jusqu’à son trône une toute dernière fois.

House of the Dragon © HBO

Alors que la première saison de House of the Dragon met en place les guerres à venir, un sentiment de paix est brièvement accordé au roi Viserys (Paddy Considine), très affecté par une forme de lèpre dans l’épisode 8.

Pour la première fois depuis des années, toute sa famille descend à Port-Réal pour s’attaquer au contrôle de Lamarck. Une scène en particulier a été totalement improvisée, selon la réalisatrice de l’épisode Geeta Patel, comme elle l’explique à Entertainment Weekly.

La couronne qui tombe de la tête du roi, ce n’était pas prévu

La scène concernée est celle où nous voyons Daemon aider son frère Viserys à monter les escaliers menant à son trône, ce que le roi autorise même s’il voulait se frayer un chemin par lui-même. « Daemon aide Viserys à monter les escaliers vers le trône parce qu’il est si faible qu’il ne peut pas le faire lui-même », a expliqué Patel.

« Un soldat s’approche de Viserys pour l’aider et il refuse, par fierté. Et puis une autre personne vient vers lui : il pense que c’est un autre soldat, sauf que c’est son propre frère » détaille Patel. « Lorsque nous tournions, la couronne est soudainement tombée de la tête de Paddy. Matt l’a ramassée et nous avons continué à filmer. Nous n’avons pas arrêté le tournage. Nous étions tous en train de découvrir quelque chose ». Cette scène sera ensuite vite devenue l’une des plus émouvantes de l’épisode d’hier soir.

À lire : House of the Dragon : de quelle prophétie Viserys parle-t-il dans l’épisode 8 ?

Pour la réalisatrice, cette petite scène improvisée en dira finalement long. « J’étais tellement reconnaissante que ce petit accident se soit produit, que la couronne soit tombée parce que cela s’est avéré être, du moins pour moi, un moment assez lourd et un tournant pour une histoire qui avait commencé dès le pilote ».

Elle précise que Daemon devait initialement faire un discours lors du repas qui suit cette scène. Cela aura finalement été coupé au montage, les réalisateurs jugeant que leur échange silencieux, lorsque Daemon remet son frère sur le trône, aura été amplement suffisant.

Source : EW