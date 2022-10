House of the Dragon : un personnage majeur gravement blessé dans le trailer de l’épisode 8

Comme chaque semaine, une bande-annonce de l’épisode à venir de House of the Dragon est diffusée par HBO. Un bon moyen de grappiller des bribes d’informations sur la suite de l’intrigue.

Épisode 8 de House of the Dragon © HBO

Attention, cet article contient des spoilers sur la série House of the Dragon

Les amateurs de Game of Thrones sont servis en cette rentrée 2022. Depuis le 22 août, ils découvrent avec délice le spin-off House of the Dragon qui fait office de préquel aux évènements contés dans la série phare de HBO. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi, suivi par une bande-annonce teasant la suite des festivités.

Programmé pour le 8 octobre, le huitième épisode s’annonce bien rempli. Son trailer montre Otto Hightower assis sur le Trône de Fer, le personnage se muant en porte-parole du roi Viserys pendant son absence. On peut aussi constater que Rhaenys est posé sur le trône à Driftmark. La voix off révèle en outre que Lord Corlys Velaryon a été gravement blessé en combattant dans les Stepstones. Aucune séquence du trailer ne montre toutefois le Serpent de Mer subir ladite blessure.

À lire > House of the Dragon confirme la bisexualité de Daemon Targaryen dans une scène coupée

House of the Dragon : Corlys Velaryon dans de sales draps

Et le personnage n’a pas été blessé lors du septième épisode. Nous ignorons donc encore dans quelle mesure celle-ci est grave. Pourrait-elle lui faire perdre la vie ? Il serait très étonnant qu’un personnage aussi important passe l’arme à gauche aussi tôt dans la série. Qui plus est, Corlys ne décède pas à ce moment précis dans le roman Feu et Sang. Au contraire, il reste en vie tout au long de la Danse des Dragons, soit l’intrigue principale de House of the Dragon.

Ainsi, il y a de grandes chances pour que sa blessure ne soit pas mortelle. Nous en aurons donc le cœur net dans le prochain épisode dont voici la bande-annonce :

Avec son intrigue très riche et son panel de protagonistes très fourni, la série suscite de nombreuses interrogations. Tout récemment, Matthew Needham a notamment évoqué son personnage de Ser Larys Strong qui intrigue fortement les téléspectateurs. Et de confirmer qu’il avait bien un plan bien précis : « Vous ne pouvez pas juste être énigmatique pour l’amour d’être énigmatique ».