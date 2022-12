House of the Dragon : Corlys Velaryon va mener une guerre sans merci pour se venger dans la saison 2 

La saison 2 de House of the Dragon promet d’être particulièrement violente et sanguinolente. L’acteur Steve Toussaint qui interprète Corlys Velaryon a teasé une guerre sans merci pour se venger dans le spin-off de Game of Thrones.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas vu la saison 1 de House of the Dragon.

La saison 1 de House of the Dragon s’est terminée de manière particulièrement violente et choquante. Suite au meurtre de son petit-fils Lucerys, Corlys Velaryon, alias Le Serpent des Mers, a prévu de se venger. L’acteur Steve Toussaint qui l’interprète a lui-même teasé une guerre sans merci que Corlys va livrer dans la saison 2.

Corlys Velaryon dans House of the Dragon © HBO

Après avoir appris la mort de son père Viserys et le couronnement de son demi-frère Aegon, Rhaenyra a laissé partir son jeune fils Lucerys avec son dragon Arrax pour demander le support du seigneur Borros Baratheon. Aemond Targaryen avec son œil bleu similaire à celui des Marcheurs Blancs est cependant arrivé avant lui. S’ensuit alors une course-poursuite à dos de dragon. L’énorme dragon Vhagar d’Aemond ne fait qu’une seule bouchée du jeune Lucerys et d’Arrax. Aemond n’a pas réussi à contrôler son dragon pour l’empêcher de tuer son neveu. Autant vous dire que Corlys Velaryon ne va pas hésiter à venger la mort de son petit-fils.

Corlys Velaryon va se battre pour Lucerys et l’héritière légitime du trône, Rhaenyra

Au cours d’une interview accordée à Extra, Steve Toussaint a teasé une « guerre totale » même s’il n’a pas encore lu un seul script de la saison 2. Il sait aussi que de bonnes choses vont arriver à Corlys Velaryon. Même si Lucerys n’est pas son petit-fils biologique, il le considère comme tel. La saison 2 lui permettra donc de prouver son allégeance envers la véritable héritière du trône Rhaenyra Targaryen.

« Comme c’est indiqué à la fin de cette dernière saison, je pense que c’est le fait qu’il a décidé que quoi qu’il puisse penser de Rhaenyra personnellement, elle est l’héritière légitime du trône. L’accaparement du pouvoir par les Hightower est perfide, et ils doivent être obligés de payer pour cela », a déclaré Steve Toussaint.

La saison 2 de House of the Dragon n’a pas encore de date de sortie, mais il faut s’attendre à ce qu’elle soit plus violente que la première. Outre la guerre sans merci qui sera menée par Corlys Velaryon, la saison 2 mettra aussi la Danse des Dragons à l’honneur.

Source : CBR