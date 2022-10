House of the Dragon : pourquoi Aemond n’a-t-il pas réussi à contrôler Vhagar ?

AVERTISSEMENT : Cet article contient des spoilers pour la finale de la saison 1 de House of the Dragon. À la toute fin de la série, Aemond, qui poursuit son neveu dans le but de lui arracher son œil, n’arrive plus à contrôler Vhagar, son dragon. Mais pourquoi donc ?

Vhagar et Arrax, incontrôlables © HBO

AVERTISSEMENT : Cet article contient des spoilers pour la finale de la saison 1 de House of the Dragon.

La première saison de House of the Dragon s’est terminée par une tragédie. Sur le dos de son dragon Vhagar, Aemond tue son neveu, Lucerys Targaryen, au-dessus d’Accalmie. Un événement tragique qui mènera à la guerre et aux événements de la saison 2 de la série.

Si Aemond a longtemps eu une vendetta contre Lucerys, tous les éléments de cette scène démontrent qu’il ne le poursuit que dans l’objectif de prendre son œil, tout comme Lucerys lui avait involontairement fait il y a tant d’années. Compte tenu de leur histoire, il serait logique qu’Aemond ait envie de tuer Lucerys (ce qui est le cas dans le livre Feu et Sang). Mais la série indique clairement qu’Aemond n’en n’avait pas l’intention et que Vhagar devient totalement incontrôlable. Alors, pourquoi a-t-il agi de la sorte ce soir-là ?

Vhagar, le plus ancien dragon de Westeros, n’avait rien à faire des désirs d’Aemond

Si Aemond est épris d’un désir de vengeance et d’une soif de pouvoir en chevauchant le plus grand dragon de tout Westeros, il cherchait uniquement à intimider son neveu et à se venger, sans arrières-pensées meurtrières. « C’est une scène complexe. Aemond n’est pas irréprochable, mais ce n’est pas non plus un psychopathe » a dit Ryan Condal, le showrunner de la série, dans une interview.

Cette scène est révélatrice en ce qui concerne Aemond. S’il provoque cette poursuite, il convient de rappeler qu’Aemond était avant tout un enfant victime d’intimidation, moqué toute son enfance parce qu’il n’avait pas de dragon. À la fin, son regard en dit long : il ne voulait pas tuer son neveu, il n’en n’avait pas l’intention.

À lire : House of the Dragon saison 2 : date de sortie, casting, histoire, à quoi s’attendre ?

Aemond vient de comprendre que son dragon Vhagar venait de tuer son neveu, Lucerys, et que rien ne serait plus comme avant © HBO

Mais alors, pourquoi Aemond n’arrive-t-il pas à raisonner Vhagar ? Il n’avait pourtant aucun problème à obéir aux ordres de son ancienne cavalière, Laena, en particulier lorsqu’elle lui avait donné l’ordre de mettre fin à ses jours. Vhagar était même réticent à le faire, ne voulant pas blesser sa partenaire, même s’il aura finalement obéi. Mais Vhagar et Laena avaient construit une véritable connexion sur plusieurs années et Laena savait comment le contrôler. Aemond, en revanche, voit simplement Vhagar comme une arme à manier.

La scène en dit long sur le caractère que peuvent avoir les dragons, puisque Arrax, le petit dragon de Lucerys, est, lui aussi, incontrôlable. Le problème, c’est que les dragons ne peuvent pas être complètement apprivoisés. Aucun dragon ne peut être entièrement contrôlé, surtout lorsqu’un cavalier largement inexpérimenté tel qu’Aemond a affaire à un dragon aussi vieux et puissant que Vhagar, qui a déjà vécu une centaine de batailles.

À cet instant de la série, Vhagar est le plus grand et le plus ancien dragon de tout Westeros ; il était même l’un des trois dragons à avoir aidé Aegon le Conquérant à prendre Westeros. Vhagar a eu plusieurs dragonniers et Aemond est, à cet instant, le moins expérimenté de tous. Il aura beau lui hurler « serve me », Vhagar n’en n’aura fait qu’à sa tête.