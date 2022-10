House of the Dragon : pourquoi Aemond a un œil bleu similaire à celui des Marcheurs Blancs ?

S’il y a bien un élément qui aura perturbé beaucoup de fans dans le final de la série House of the Dragon, c’est bien l’œil bleu d’Aemond Targaryen, qu’il dévoile à Accalmie afin de provoquer son neveu, Lucerys Valeryon. Mais pourquoi Aemond a-t-il cet œil bleu ?

Aemond provoque Lucerys en enlevant son cache-œil © HBO

Avertissement : cet article contient des SPOILERS de la série House of the Dragon et du livre de George R.R. Martin, Feu et Sang.

Cela aura peut-être échappé à votre œil attentif. Sous son cache-œil, Aemond Targaryen dévoile une sorte d’œil bleu particulièrement brillant à la place de son œil qu’il avait perdu des mains de Lucerys Velaryon, alors qu’il était plus jeune. Si l’on ne peut que penser à une certaine similarité avec le regard des marcheurs blancs, quelle est sa vraie signification ?

N.D.L.R. : la série étant très sombre (ce problème devrait être résolu dans la saison 2) nous avons dû faire des captures d’écrans en 4K et augmenter l’exposition pour bien voir son œil, puisqu’on ne le voit presque pas dans le format original.

L’œil bleu d’Aemond Targaryen, tout un symbole

Aemond Targaryen a un rôle majeur dans la finale de la saison 1 de House of the Dragon. Dans une bataille meurtrière et chaotique au-dessus de la baie des Naufrageurs, Aemond et son dragon Vhagar tuent Lucerys Velaryon et son dragon, Arrax, déclenchant de facto la Danse des Dragons.

Dans le livre et dans la fin de la saison 1 de House of the Dragon, Aemond ne retire son cache-œil qu’au moment où il retrouve Lucerys Velaryon à Accalmie. Cette décision est clairement destinée à le provoquer, en rappelant la dette que lui doit son neveu. Mais rassurez-vous, à ce stade, rien n’indique qu’Aemond est en train de se transformer en marcheur blanc : l’Hiver n’arrivera que plus de 150 ans plus tard et Aemond est encore bien vivant à cet instant de l’histoire de Westeros.

Aemond et son œil bleu © HBO

En réalité, l’œil bleu d’Aemond est un saphir qu’il a utilisé pour remplacer son œil perdu des mains de Lucerys. C’est aussi son sceau personnel que l’on voit dans le générique d’ouverture. Ce choix est plus ou moins décrit dans Feu et Sang, bien que ni le livre ni l’émission n’offrent une véritable explication de la raison pour laquelle Aemond utilise spécifiquement un saphir, au-delà du fait qu’il s’agit d’une pierre précieuse.

Vous l’aviez manqué ? Dans le générique, Helaena Targaryen est représentée par une araignée, Aegon par une coupe et une femme nue et Aemond Targaryen par un saphir bleu. © HBO

Toutefois, deux symboles peuvent être reliés à ce choix. D’une part, Aemond s’est longuement entraîné pour devenir un grand épéiste et l’inspiration derrière cet œil de saphir bleu pourrait être profondément ancrée dans l’histoire de Westeros. Il pourrait s’agir d’un clin d’œil à Symeon Prunelles étoilées, un personnage légendaire de l’Âge des Héros qui avait remplacé ses deux yeux perdus au combat par des saphirs (et qui combattait avec deux épées fixées aux deux extrémités d’un bâton). S’agissant de l’un des meilleurs épéistes de l’histoire de Westeros, il ne serait pas trop surprenant qu’Aemond cherche simplement à l’imiter. Tout comme Alicent aura fait le choix de la couronne et de l’épée d’Aegon Le Conquérant pour couronner son fils, Aegon II.

Le choix de ce saphir bleu est peut-être aussi une décision délibérée de la part de George R.R. Martin. L’un des premiers personnages à devenir un marcheur dans les livres est Othor, membre de la Garde de Nuit, dont les yeux sont décrits comme étant « bleus comme des saphirs ». Métaphoriquement, cet œil pourrait représenter les deux « camps » qui sont contre Rhaenyra : le camp des Verts, dont Aemond fait désormais partie, et la prophétie du Chant de glace et de feu d’Aegon, l’arrivée des Marcheurs Blancs aux yeux bleu saphir donc, que l’on voit pendant les événements de Game of Thrones.

House of the Dragon reviendra pour sa saison 2 sur OCS (date de sortie à confirmer). Les 10 épisodes de la saison 1 sont diffusés sur OCS.