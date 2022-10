House of the Dragon : George R. R. Martin évoque toutes les lacunes de la série

Sur son site Internet et dans un long post de blog, George R. R. Martin a évoqué toutes les lacunes de la série House of the Dragon. S’il salue certains choix pris par les réalisateurs, il regrette notamment l’absence de Daeron Targaryen, un personnage clé.

House of The Dragon © HBO

Avertissement : Cet article contient des spoilers potentiels pour House of the Dragon

Des changements sont souvent nécessaires dès lors qu’il y a une adaptation d’une œuvre littéraire ou vidéoludique sur petit ou grand écran.

La même chose peut évidemment être dite pour la série House of the Dragon, car George R.R. Martin, qui a dit que la série profitera de 4 saisons au total, a indiqué qu’il regrettait l’absence de certaines personnes présentées dans Feu et Sang, dont un membre clé de la famille Targaryen.

George R. R. Martin évoque l’absence de Daeron Targaryen et les lacunes de House of the Dragon

Dans un post récent sur son blog, Martin évoque les multiples sauts dans le temps qui se sont produits dans la série. Bien que l’auteur loue la façon dont ils ont été exécutés, il regrette le fait que la première saison n’ait pas exploré certaines relations entre divers personnages qui n’étaient que brièvement mentionnés dans la série.

Son changement le plus regrettable est l’absence de Daeron Targaryen. Dans les livres, il est le plus jeune fils du roi Viserys et d’Alicent Hightower. S’il regrette son absence, Martin a toutefois admis que la première saison n’avait pas eu assez de temps et d’espace pour travailler le personnage.

L’auteur aurait aimé que la série se penche plus sur la relation entre Rhaenyra et Ser Harwin, le mariage de Daemon et Laena et leur séjour à Pentos, ainsi que la naissance de certains enfants. Après tout, Alicent a donné à Viserys quatre enfants, trois fils et une fille, leur plus jeune fils, Daeron, étant à cet instant de l’histoire à Villevieille.

Tout espoir n’est pas perdu, car il a été laissé entendre que Daeron pourrait apparaître dans la deuxième saison de House of the Dragon. Martin a évoqué quelques détails sur la chronologie de la Danse des Dragons, qui sera vite présentée dans la série. Connaissant les livres, la saison deux pourrait être le moment où Daeron fera son apparition : après tout, il représente la plus grande menace pour la princesse Rhaenyra, qui s’apprête à monter sur le trône de fer.

Seul le temps nous dira si ce personnage jouera un rôle dans l’avenir de Port-Réal. House of the Dragon est disponible en streaming sur OCS en France.

Source : Blog de George R. R. Martin