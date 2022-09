House of the Dragon : le trailer de l’épisode 5 est là avec un nouveau Red Wedding

Vous aviez été choqués par l’épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones, avec le célèbre cataclysme des Noces Pourpres (Red Wedding) ? La bande-annonce du cinquième épisode de la série House of the Dragon est sortie ce dimanche, après l’arrivée de l’épisode quatre. Elle tease un événement similaire pour les fiançailles de Rhaenyra et de Laenor.

House of the Dragon © HBO

AVERTISSEMENT : Cet article contient des spoilers majeurs pour House of the Dragon.

La bande-annonce du cinquième épisode de la série House of the Dragon est sortie ce dimanche, après l’arrivée de l’épisode quatre. Elle évoque un autre mariage qui va mal tourner : un autre Red Wedding qui se prépare dans le monde de Game of Thrones, alors que George R. R. Martin lui-même avait dit qu’une scène allait rivaliser avec ce célèbre événement.

Un nouveau mariage cataclysmique se prépare

Les Noces Pourpres est une séquence mythique de l’épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. Dans l’épisode, le roi Robb, sa femme, la reine Talisa, sa mère, Lady Catelyn, et la plupart de ses bannerets et hommes d’armes sont assassinés à la suite du mariage et de la mise au lit d’Edmure Tully, l’oncle de Robb, et de sa femme Roslin Frey. Cependant, le cerveau des Noces Pourpres est en réalité Tywin Lannister, qui a conspiré avec les Frey et Lord Roose Bolton afin de trahir l’armée du Nord.

À la fin du quatrième épisode de House of the Dragon, Rhaenyra apprend qu’elle devra épouser Laenor Velaryon dans le but de fortifier leurs deux maisons. Les maisons les plus fortes du royaume auront un autre lien entre elles et la prétention de Rhaenyra au trône va devenir encore plus forte.

L’aperçu de l’épisode cinq montre un aperçu des festivités entourant les fiançailles de Rhaenyra et Laenor. Comme c’était pressenti, les choses ne semblent pas bien se passer pour toutes les personnes impliquées. Les esprits s’enflamment et des bagarres éclatent, certains hommes étant violemment jetés sur des tables.

On ne sait pas exactement ce qui déclenche ce conflit, ou si cela se produit lors du mariage lui-même. Ce que nous savons, cependant, c’est que l’ambiance va vite se réchauffer pendant les noces entre Rhaenyra et Laenor. L’une des scènes de la bande-annonce montre notamment Ser Criston Cole se battant avec un autre homme. Criston et Rhaenyra ont un lien intime : le couple couche ensemble dans le quatrième épisode. L’épisode 5 arrive lundi 19 septembre.