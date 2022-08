House of the Dragon : une scène rivalise avec le Red Wedding selon George R. R. Martin

Vous vous souvenez du Red Wedding de Game of Thrones ? George R. R. Martin promet une scène qui rivalise avec ce moment dans House of the Dragon !

Le Red Wedding a traumatisé les fans – Crédit : HBO

Game of Thrones a été un immense succès pour HBO. L’une des plus grandes séries de tous les temps selon les fans avec le retour de Jon Snow dans son spin-off. Mais la prochaine production à voir le jour n’est autre que House of the Dragon dont le trailer plein de dragons a été récemment dévoilé. C’est prochainement que cette série débute et George R. R. Martin, qui a conjointement dirigé le projet avec le showrunner Ryan J. Condal, en assure la promotion. En interview pour Vanity Fair, l’auteur dévoile que l’une des scènes rivalise avec le Red Wedding de Game of Thrones !

Une scène avec « le même impact que le Red Wedding »

On a hâte de voir la scène en question ! – Crédit : HBO

Le Red Wedding, ou Noce Rouges en VF, reste un passage marquant de Game of Thrones. La maison Stark se retrouve décimée avec le meurtre de Catelyn, Talisa, Robb et son héritier à naître. Un moment très brutal et sanguinaire qui aura son équivalent dans House of the Dragon selon George R. R. Martin. Interviewé par Vanity Fair, l’auteur évoque cette scène sans trop en révéler, histoire de garder la surprise intactes pour les futurs spectateurs.

Cette scène est… Vous n’allez pas utiliser le terme « agréable » pour une scène pareille. Mais elle est incroyablement puissante. C’est viscéral, ça vous arrache le cœur et le jette par terre. Elle a le même impact que le Red Wedding. C’est une scène magnifique mise en scène pour présenter quelque chose d’horrible. – George R. .R. Martin

House of the Dragon débute sa diffusion française dès le 22 août sur OCS. Si vous voulez essayer le service, bonne nouvelle puisqu’un essai gratuit de 7 jours sans engagement est disponible ! La série prend place 170 ans avant Game of Thrones et narre les événements qui ont provoqué la Danse des Dragons. Une guerre civile qui conduit à la perte des dragons mais surtout la chute de la Maison Targaryen.

