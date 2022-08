House of the Dragon : où et à quelle heure regarder le premier épisode en France ?

Le lancement de House Of The Dragon est imminent. Plateforme de diffusion, date, heure… Voici toutes les informations pratiques sur le spin-off de Game of Thrones.

House of the Dragon © HBO

La bande-annonce officielle de House of the Dragon nous a promis de belles séquences, alternant entre les intrigues politiques et les raids enflammés de dragons. Trois ans après la dernière saison de Game of Thrones, un spin-off va venir compléter l’univers cinématographique émanant des œuvres de George R. R. Martin. Il s’agira d’un préquel qui expliquera le déclenchement de la guerre « La Danse des Dragons », prélude du naufrage de la Maison Targaryen.

Une guerre de succession qui s’annonce donc sanglante ! Aux États-Unis, le premier épisode de la série House of the Dragon sera diffusé ce dimanche soir sur HBO Max. Or la plateforme n’est pas encore disponible dans nos contrées. Comme pour GoT jadis, il faudra donc souscrire un abonnement chez OCS qui diffusera le spin-off simultanément. Les plus courageux patienteront jusqu’à trois heures du matin (dans la nuit du lundi 22 août) pour découvrir le premier chapitre, décalage horaire oblige.

House of the Dragon : OCS détient l’exclusivité

En se rendant sur le site d’OCS, on constate que la plateforme a mis en place un compte à rebours, preuve de l’attente énorme suscitée par ce nouveau programme. Grâce à cette exclusivité, OCS devrait faire le plein d’abonnés qui en profiteront également pour arpenter son catalogue très bien fourni. Pour rappel, il faut débourser 10,99 euros par mois pour bénéficier de l’offre deux écrans et 12,99 euros pour l’offre trois écrans.

Fait appréciable, ces deux formules sont sans engagement et proposent sept jours d’essai gratuits. Pour en revenir au spin-off de GoT, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine au même horaire jusqu’à la sortie du dixième qui marquera la fin de la première saison. Comme l’a promis Peter Dinklage alias Tyrion Lannister, House of the Dragon sera un « excellent show ». Il ne reste plus qu’à le vérifier de nos propres yeux.