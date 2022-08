House of the Dragon : voici les trois demandes de George R.R. Martin pour la série

À seulement quelques jours de la sortie de la série House of the Dragon sur HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France, on apprend que George R.R. Martin avait trois demandes spécifiques pour la série. Le célèbre auteur de la série du Trône de fer à l’origine de la série Game of Thrones n’a pas encore terminé d’écrire The Winds of Winter, mais il a participé à la production de House of the Dragon. Il s’est d’ailleurs plus impliqué pour House of the Dragon qu’il ne l’a fait pour Game of Thrones.

House of the Dragon – Crédit : HBO

Les showrunners Miguel Sapochnik et Ryan Condal ont révélé à Insider les trois choses sur lesquelles George R.R. Martin a insisté pour House of the Dragon. L’auteur a voulu des dragons colorés, des blasons brillants et le roi Jaehaerys Targaryen II.

George R.R. Martin voulait réparer un tort de Game of Thrones avec House of the Dragon

Avec House of the Dragon, George R.R. Martin voulait « réparer un tort » de Game of Thrones pour le roi Jaehaerys Targaryen II. Ce dernier est le grand-père de Daenerys Targaryen. Ce personnage a été écarté de la liste historique des rois de Westeros par les showrunners David Benioff et D.B. Weiss. Ils avaient pris cette décision pour plus de « clarté » dans la série, mais George R.R. Martin n’était pas du même avis. Jaehaerys Targaryen II apparaîtra donc dans House of the Dragon.

La deuxième requête de George R.R. Martin concernait l’héraldique. Il voulait avoir des blasons plus brillants qui reflètent bien chaque Maison de Westeros. Comme l’a expliqué Ryan Condal, « c’est une époque de grande décadence, de paix, de richesse et de prospérité pour le royaume ». Les blasons doivent donc refléter cette époque.

Quant à la troisième demande de George R.R. Martin, les dragons devaient être plus colorés que dans Game of Thrones. Chaque dragon de House of the Dragon aura des écailles bien distinctes pour être plus facilement identifié. Cela permettra aux gens sur le sol de savoir quel Targaryen les survole avec son dragon. Enfin, ces trois demandes ont donc bien été ajoutées à la série House of the Dragon. D’ailleurs, l’acteur Matt Smith qui joue le prince Daemon Targaryen estime avoir trop de scènes de sexe dans la série.

Source : Gizmodo