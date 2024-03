HP lance un service d’abonnement à 36 $ par mois pour ne plus jamais posséder d’imprimante

« Ne possédez plus jamais d’imprimantes » : HP lance un service d’abonnement déjà très controversé pour imprimantes, promettant facilité et souplesse. Derrière cette façade séduisante se cachent des implications potentiellement intrusives, avec une surveillance constante et un engagement sur le long terme qui pourraient dissuader plus d’un utilisateur éclairé.

L’innovation au service de la commodité ou une surveillance accrue ? HP dévoile un service d’abonnement offrant une imprimante en location, une quantité définie de pages imprimées par mois et l’envoi d’encre, le tout pour un abonnement mensuel.

HP lance un service d’abonnement controversé pour ses imprimantes

HP a donc introduit une formule d’abonnement permettant de louer une imprimante, avec un quota de pages à imprimer et l’envoi automatique d’encre, moyennant un abonnement mensuel. Cette initiative, destinée à alléger le processus d’impression pour les familles et PME, impose cependant une connexion internet permanente et un contrat de plusieurs années.

En promettant des recharges d’encre just-in-time et un support technique omniprésent, HP exclut néanmoins la réparation ou le remplacement de pièces. Les termes du service précisent également l’exclusion de couverture en cas d’utilisation de cartouches et autres consommables non officiels ou de dépassement du forfait.

Les offres s’échelonnent de 6,99 $ pour un modèle HP Envy et 20 pages, à 35,99 $ pour l’HP OfficeJet Pro avec 700 pages mensuelles.

Mais l’aspect le plus troublant de ce plan d’abonnement est l’obligation pour les abonnés de maintenir leurs imprimantes connectées à Internet, ce que certains utilisateurs évitent en raison de préoccupations de sécurité ou de mises à jour du firmware par HP pouvant restreindre l’utilisation d’encre non HP.

HP justifie cette connexion constante par la nécessité de surveiller des éléments liés à l’abonnement, comme le statut des cartouches d’encre et le comptage des pages, mais aussi pour « prévenir l’utilisation non autorisée de votre compte ». Cependant, HP surveillera également à distance le type de documents imprimés, les appareils et logiciels utilisés pour lancer les travaux d’impression, et d’autres métriques que HP jugera pertinentes, bien qu’une option de retrait soit proposée.

Pour l’instant, l’abonnement n’est déployé qu’aux États-Unis. Aucun mot pour les autres pays pour la France.

