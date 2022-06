Huawei Freebuds Pro 2 : le son Devialet dans des écouteurs bourrés de technos

Huawei et Devialet joignent une fois de plus leurs efforts pour créer cette fois-ci des écouteurs : les Freebuds Pro 2.

Huawei renouvelle ses écouteurs haut de gamme. Les Freebuds Pro 2 sont officiellement annoncés aujourd’hui. Réduction de bruit active, mode faible latence, LDAC, multipoint, ce modèle rassemble toutes les fonctions que l’on peut attendre de true wireless en 2022.

Huawei Freebuds Pro 2 ©Tom’s Guide

Côté son, c’est Devialet qui est aux commandes. L’acousticien français a calibré le son des Freebuds Pro 2. Quand on connaît son travail effectué avec brio sur les enceintes Sound Joy et Sound X de Huawei, on est confiant quand au résultat de ces Freebuds Pro 2. Devialet nous assure d’ailleurs qu’ils n’ont pas été limités par le matériel que leur a remis Huawei. Selon eux, les écouteurs sont de haute volée.

Conception à double transducteur, LDAC…

D’un point de vue technique, c’est vrai qu’ils partent favoris en embarquant deux drivers, un dynamique de 11 mm (pour basses et médiums) capable de descendre à 14 Hz, soit sous l’oreille humaine (et sous les capacités du Bluetooth). Un autre, planaire, est dédié aux aigus et à la précision générale. Le Bluetooth est compatible SBC, AAC, HWA et LDAC, validant un son Hi-Res jusqu’à 96 kHz/24 bits.

Les Freebuds Pro 2 s’égalisent à la volée

Huawei déploie ses technos audio sur ses écouteurs. Ainsi, un micro permet de surveiller en permanence comment est entendu le son à l’intérieur de l’oreille. Les écouteurs peuvent ainsi opérer une égalisation adaptative à la volée. Celle-ci intervient également en cas de variation du volume. Les Freebuds Pro 2 rééquilibrent les fréquences pour garantir la fidélité sonore en toute circonstance.

Huawei Freebuds Pro 2 ©Tom’s Guide

Freebuds Pro 2 : compatibles Android ET iOS !

Un profil sonore est réservé à Devialet dans l’application AI Life de Huawei. L’utilisateur peut aussi choisir plus de basses ou d’aigus et même accéder à un égaliseur à 10 bandes. Huawei lui laisse totalement la main. D’ailleurs, nouveauté, l’application AI Life est désormais disponible sur iOS, outre Android.

Une réduction de bruit plus forte que jamais

Côté réduction de bruit active, Huawei pousse plus bas en atteignant 47 dB. Celle-ci est également fonctionnelle lors des appels, pour l’appelé. Le son est nettoyé « via réseau neuronal » afin de supprimer le bruit tout en ne détériorant pas le rendu de la voix. Le bruit du vent aussi est maîtrisé durant l’écoute et les appels. Là, les Freebuds Pro 2 sélectionnent dynamiquement parmi les trois micros de chaque écouteur ceux qui ne sont pas exposés pour les utiliser.

Plus compacts que les Freebuds Pro

IP 54, les Freebuds Pro 2 sont utilisables pour le sport. Huawei a réduit la taille de leur boîtier et son poids. Les écouteurs eux-mêmes sont plus ramassés, avec une tige diminuée. Comptez moins de 6g par écouteur, ce qui est plaisant pour ce concentré de technologies.

Huawei Freebuds Pro et Freebuds Pro 2 ©Tom’s Guide

L’autonomie, le point noir des Freebuds Pro 2 ?

L’autonomie est en revanche sans doute le point faible de ces true wireless. Avec réduction de bruit active, Huawei annonce 4 heures d’utilisation. On arrive à 6h30 sans. On est loin de la journée. Ces données chutent respectivement à 3h30 et 4h30 si on est en appels et non plus en musique/multimédia. Et aucune de ces valeur ne tient compte de la connexion multipoint ou même du LDAC. Nos tests en cours révèleront ce qu’il en est en pratique.

Huawei Freebuds Pro 2 ©Tom’s Guide

Malgré tout, les Freebuds Pro 2 demeurent un repas complet. Ils représentent tout ce que l’on est en droit d’attendre d’écouteurs true wireless aujourd’hui. Et avec une compatibilité totale avec iOS, ils sont prêts à manger de l’AirPods Pro.

D’autant que leur prix est attractif : 229 €. Certes, c’est 30 € de plus que les anciens Freebuds Pro, mais une offre de lancement les fait tomber à 199 €.