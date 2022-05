Huawei lance les Watch GT 3 Pro et Fit 2 : premium et sportives

Watch GT 3 pro, 46 et 43 mm – Crédit : Huawei

Le 18 mai, Huawei a lancé plusieurs produits lors d’une conférence à Milan. Parmi les nouveautés, le smartphone pliable Mate Xs 2 déclenche la stupeur, notamment à cause de son prix très élevé. Dans le domaine des wearables (objets connectés), Huawei souhaite maintenant s’imposer dans la catégorie santé et fitness, en proposant des produits avec « une esthétique forte et des fonctionnalités imbattables » selon Richard Yu, PDG. Voyons si ces nouvelles smartwatches relèvent le défi.

Watch GT 3 Pro : une montre, deux versions

La Watch GT 3 pro se décline en deux modèles : 46 mm et 43 mm. La différence se trouve essentiellement dans le prix. Le premier modèle, plus imposant, offre une expérience premium avec des matériaux luxueux comme le titane et le cuir. Avec la version 43 mm, Huawei propose une smartwatch milieu de gamme, avec un modèle en céramique et en or tout aussi élégant et performant. Leur écran en verre de saphir les préserve des rayures.

Les deux montres possèdent un écran AMOLED en haute définition. Équipées de multiples capteurs, elles sont conçues pour analyser la fréquence cardiaque de leur utilisateur, ainsi que le taux d’oxygène dans le sang ou encore la température de la peau. Les deux versions sont compatibles avec tous les smartphones Android, même s’il sera obligatoire d’utiliser les applications Huawei.

L’atout majeur des GT 3 pro reste leur autonomie, avec des performances jamais vues auparavant : la version 46 mm affiche une durée de 14 jours pour un usage quotidien typique. Avec 7 jours d’autonomie, la version 43 mm reste bien au-dessus des 1 à 2 jours annoncés par la concurrence.

Si vous souhaitez vous offrir ces petits bijoux de technologie, vous pouvez déjà les précommander. Selon les couleurs et la matière du bracelet, la GT 3 Pro 43 mm vous coûtera 369,99 € au minimum, contre 449,99 € pour la GT 3 Pro 46 mm. La marque offre une paire d’écouteurs sans fil Freebuds Pro d’une valeur de 100€ par précommande.

Huawei Watch Fit 2 : sportive et élégante

Watch fit 2 – Crédit : Huawei

Ce dernier modèle d’entrée de gamme propose quasiment les mêmes performances que les GT 3 pro pour un prix à partir de 149,99 €. La Watch fit 2 est conçue pour simplifier la vie des sportifs, quel que soit leur niveau, en proposant un large écran FullView, des haut-parleurs et un microphone. La montre est aussi disponible en précommande sur le site d’Huawei, et chez ses partenaires dès le 15 juin.

