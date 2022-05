Huawei Mate Xs 2 : le nouveau pliable hors de prix va débarquer chez nous

Après l’avoir sorti en Chine, Huawei vient d’annoncer l’arrivée imminente du Mate Xs 2 sur le marché européen. Fiche technique, prix, date de sortie, on fait le point sur le nouveau smartphone pliable du constructeur.

Le Huawei Mate Xs 2 – Crédit : Huawei

Après le Huawei P50 Pocket, que nous avons testé ici, le constructeur chinois vient d’annoncer la sortie prochaine de son nouveau smartphone pliable dans nos contrées. Déjà lancé en Chine, le Mate Xs 2 a été présenté en grande pompe lors d’une conférence dédiée au marché européen. Dès lors, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau venu sur le segment des pliables.

Une fois ouvert vers l’extérieur, ce téléphone a la particularité d’arborer un écran entièrement plat sans le moindre renfoncement comme vous pouvez le constater ci-dessous. Déplié, il permet de profiter d’un écran OLED de 7,8 pouces avec un ratio de 8:7. Une dalle qui offre une définition de de 2480 x 2200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lorsqu’il est plié, le smartphone devient évidemment moins envahissant avec son double écran de 6,5 pouces (ratio de 19:9).

Le Huawei Mate Xs 2 – Crédit : Huawei

Huawei Mate Xs 2 : pas de 5G au menu !

Dans ses entrailles se niche un processeur Snapdragon 888 4G signé Qualcomm. Celui-ci ne vous permettra donc pas de bénéficier de la 5G. En cause, les sanctions US qui empêchent également le constructeur de proposer les services Google. En revanche, Android 12 sous EMUI sera bien de la partie alors que le smartphone tourne sous HarmonyOS en Chine. Un moyen d’éviter de dépayser les utilisateurs habitués au célèbre système d’exploitation. Pour fonctionner, ce téléphone pourra compter sur une batterie de 4880 mAh supportant la recharge rapide de 66 W.

Moins lourd que le Galaxy Z Fold 3, il affiche 255 grammes sur la balance (contre 271 grammes pour son rival). Côté photo, il embarque un triple module composé d’un capteur de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Pour les selfies, un capteur de 10,7 mégapixels trône sur le devant.

Prévu pour le mois de juin, le Huawei Mate Xs 2 sera proposé à un tarif très élevé sur le Vieux Continent. La version 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage coûtera 1999 euros. Reste à savoir quel sera son prix exact dans l’Hexagone. Trois coloris seront disponibles : noir, violet ou blanc.