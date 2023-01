Huawei P60 Pro : sa fiche technique fuite en ligne, le Snapdragon 8 Gen 2 au menu

Concept du Huawei P60 Pro © HoiIndi

Dans nos contrées, Huawei fait son beurre grâce à ses écouteurs sans fil comme les Freebuds Pro 2 et ses ordinateurs comme les Matebook 16 S et D 16. Mais malgré l’arrêt de la prise en charge d’Android et des services Google, ses smartphones restent également scrutés de près. Après les Huawei Mate 50 et leur connexion satellite, le constructeur s’apprête à lancer en grande pompe ses nouveaux smartphones haut de gamme, les P60.

Alors qu’ils sont attendus pour fin mars, le leaker DTChat vient de nous dévoiler les spécifications du modèle pro. Privé de la 5G en raison des sanctions, le Huawei P60 Pro devra se contenter de la 4G. Le smartphone arbore une fiche technique très solide, pouvant compter sur le SoC Snapdragon 8 Gen 2. La puce dernier cri de Qualcomm devrait autoriser des performances dantesques. Comme à l’accoutumée, elle sera assistée par plusieurs combinaisons possibles de RAM et de stockage.

Quelle sera la fiche technique du Huawei P60 Pro ?

Côté affichage, le téléphone sera doté d’un écran OLED de 6,6 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Côté autonomie, le P60 Pro devrait se montrer endurant grâce à une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 100 W et la charge sans fil 50 W.

Pour ce qui est de la partie photo, le smartphone serait équipé d’un triple module arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX888), un ultra grand-angle de 50 mégapixels aussi (Sony IMX858) et un téléobjectif (OmniVision OV64B). Sans surprise, le téléphone tournera sous Harmony OS 3.0. Il devrait arriver sur le marché en mars prochain, exclusivement en Chine dans un premier temps. Reste à savoir quand il sera lancé à l’international.

Source : DTChat