Les Huawei Mate 50 sont les premiers smartphones à embarquer une connexion satellite

Huawei Mate 50 © Huawei

Huawei vient d’annoncer la série Mate 50, un jour avant l’événement d’Apple de septembre et avec une fonctionnalité que l’iPhone 14 devrait offrir : la possibilité d’envoyer des SMS via une communication par satellite.

Le Mate 50 et le Mate 50 Pro pourront ainsi envoyer des textos courts et utiliser la navigation grâce au réseau satellite chinois BeiDou, permettant la communication dans des zones sans signal cellulaire.

Huawei devance Apple en proposant la communication par satellite

Si vous avez l’impression d’entendre beaucoup parler de communication par satellite ces jours-ci, c’est normal. Aux États-Unis, T-Mobile et SpaceX viennent d’annoncer un partenariat visant à apporter cette fonctionnalité aux abonnés de T-Mobile via les satellites Starlink. De la même manière, les rumeurs sur l’arrivée d’une fonctionnalité de messagerie par satellite chez Apple vont bon train depuis l’année dernière.

Dans tous ces cas, cette technologie sera probablement limitée, du moins au début. T-Mobile affirme que son système permettra l’envoi de messages courts et de photos, mais les appels vocaux et les données n’arriveront que plus tard. Sur la base de la description du système par Huawei, il semble que les téléphones Mate 50 ne pourront envoyer que des SMS par satellite : ils ne pourront pas en recevoir.

Dans tous ces cas, les SMS par satellite visent à fournir une connexion d’urgence dans des endroits sans signal pour envoyer des messages urgents, ce qui s’avérera pratique.

Les nouveaux Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro annoncés

Le Huawei Mate 50 est livré avec une puce 4G (pas de 5G en raison de l’embargo américain), d’un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 épaulé de 8 Go de RAM et d’un stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Il est équipé d’une dalle OLED de 6,7 pouces, à 90 Hz. Le Huawei Mate 50 Pro est, quant à lui, proposé avec un écran OLED de 6,74 pouces, légèrement plus grand donc, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Huawei Mate 50 © Huawei

Les deux profitent d’une caméra arrière principale de 50 mégapixels avec un objectif à ouverture variable (de f/1,4 à f/4). Ils sont équipés d’un objectif ultra-large de 13 mégapixels (f/ 2,2). Bien que chacun dispose d’un téléobjectif, le Mate 50 Pro profite lui d’un appareil photo amélioré de 64 mégapixels, capable d’un zoom numérique en 200x, là où le Mate 50 standard offre un zoom numérique 100x, avec une résolution de 12 mégapixels.

Le Huawei Mate 50 Pro est disponible dans une belle couleur orange, en plus du noir et de l’argent. Les disponibilités n’ont été annoncées qu’en Chine, pour l’instant. Le Mate 50 démarre à 720 euros (4 999 yuans hors taxe) et le Mate 50 Pro à 980 euros (6 799 yuans hors taxe).

Source : Huawei