Matebook 16 S et D 16 : Huawei voit grand pour ses PC portables 2022

Plusieurs annonces étaient au programme aujourd’hui pour le constructeur Huawei. Ainsi, outre ses nouveaux écouteurs mis au point en collaboration avec le français Devialet, les FreeBuds Pro 2, le chinois a dévoilé trois nouveaux PC portables de sa gamme Matebook.

Matebook 16 S : le PC de bureau portatif

Le premier, le Matebook 16s, se destine aux créateurs de contenus et à plutôt vocation à être utilisé principalement en remplacement d’un PC de bureau. Compte tenu de sa référence, on pourrait croire qu’il s’agit d’une évolution du Matebook 14s, que le constructeur avait lancé en fin d’année dernière (lire notre test du Huawei Matebook 14s). Or, son châssis ressemble plutôt à celui du Matebook D16, qui avait été lancé mi 2021 (lire notre test du Huawei Matebook D16), avec en particulier des haut-parleurs placés de part et d’autre du clavier. Sa connectique comprend 4 ports USB, dont 2 de type C (et un compatible Thunderbolt 4).

Pour le reste, on retrouve certaines caractéristiques du Matebook 14s, comme la Webcam placée en haut de l’écran (et – bon point – celle-ci a désormais une définition Full HD !). Ce dernier a également un format 3:2 et supporte une définition QHD (soit 2560 x 1680 pixels). En revanche, la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz du Matebook 14s n’est plus à l’ordre du jour, ce qui s’explique par l’utilisation d’une dalle LCD tactile.

Autre nouveauté de taille, l’utilisation d’une puce Intel de douzième génération, Core i7-12700H ou Core i9-12900H. D’autre part, la taille du pavé tactile a été augmentée et le châssis, qui pèse 2 kg, embarque une batterie de 84 Wh.

Matebook D 16 : un 16 pouces de 1,7 kg

Le second PC portable, le Matebook D 16 a plus été conçu dans l’optique d’une utilisation nomade. Il est donc plus léger (seulement 1,7 kg). Lui aussi embarque un processeur Intel de 12ème génération (de Core i5-12450H à Core i7-12700H) et une Webcam Full HD. Toutefois, le Matebook D 16 a l’avantage – sur le Matebook 16s – d’exploiter un nouveau châssis, ce qui lui permet de profiter de plusieurs améliorations notables, comme un clavier doté d’un pavé numérique (avec plusieurs de raccourcis permettant par exemple de désactiver la caméra) et un nouveau système Wi-Fi, baptisé Metaline Antenna, censé être plus performant. Pour le reste, l’affichage s’effectue en Full HD et au format 16:10.

Ces deux configurations intègrent un lecteur d’empreintes digitales (fusionné avec le bouton de démarrage) et sont livrés avec un adaptateur secteur USB C.

Enfin, la dernière configuration présentée est une mise à jour du Matebook D 14, avec en particulier une puce Intel de 12ème génération.

Disponibles dans les prochaines semaines, les Huawei Matebook 16s et Matebook D16 seront respectivement proposés à partir de 999,99 € et 1699,99 €.