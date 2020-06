Il fabrique un mur lumineux avec 2000 balles de ping-pong et autant de LED RGB

Crédits : Bitluni’s lab

YouTube est une excellente source d’inspiration pour les makers de tout type. Il y a quelques jours, nous vous présentions d’ailleurs un vidéoprojecteur 4K DIY. D’autres étonnants projets méritent de l’attention, comme un Raspberry Pi transformé en iPod avec Spotify ou un étonnant casque de réalité virtuel utilisant des viseurs de caméscope des années 90.

YouTube, la Mecque des makers

En plus d’être drôle et de créer des vidéos instructives, le Youtubeur allemand Bitluni a beaucoup d’imagination. Il y a quelques mois, il avait par exemple créé une mini-console permettant à 10 personnes de jouer simultanément, chacune ayant une manette de Super Nintendo en mains. Il a travaillé sur d’autres projets comme un scanner 3D très peu cher ou ajouter un moteur sur sa trottinette.

Mais le projet qui lui tient le plus à cœur est un mur lumineux à base de balles de ping-pong. Il a en effet créé sa première version il y a un peu plus d’un an. Il avait alors réalisé un rectangle d’une résolution de 20 x 15 pixels. Chaque pixel est une LED WS2812 sur laquelle est placée une balle de ping-pong blanche éclairée de l’intérieur. Le tout est contrôlé par un ESP32, un microcontrôleur compatible WiFi et Bluetooth ne coutant que quelques euros.

1920 balles de ping-pongs pour un superbe résultat

La seconde version, mise au point quelques mois plus tard, était 4 fois plus grande et capable d’afficher une image streamée depuis un ordinateur ou un smartphone. Aujourd’hui, il publie sa version 3, plus grande encore à près de 2000 pixels. Afin de lui donner un look plus professionnel, il a fait fabriquer de larges circuits imprimés qui hébergent chacun 64 pixels. Il s’agit de LED RGBW capables de combiner les 3 couleurs primaires et du blanc afin de rendre l’image plus lumineuse.

L’effort fourni est conséquent, mais le résultat est là. L’image finale offre une résolution de 384 x 320 pixels, soit 1920 balles de ping-pong. Grâce à un mode de fonctionnement intelligent, cet « écran » est capable d’un taux de rafraichissement de 74 Hz. Il embarque même une caméra pour un résultat qui fonctionne étonnamment bien. Tous les schémas et sources sont disponibles pour ceux qui seraient tentés de fabriquer leur propre mur.

Source : Bitluni